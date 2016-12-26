В России запретили торговлю "настойкой боярышника"

23 декабря главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление “О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией”. Документ запрещает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям продажу непищевых жидкостей, содержание спирта в которых превышает 25% объёма. Постановление приостанавливает розничную торговлю на 30 суток. Исключение в Роспотребнадзоре сделали для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Документ постановления опубликован на официальном [...]

23 декабря главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление “О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией”.

Документ запрещает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям продажу непищевых жидкостей, содержание спирта в которых превышает 25% объёма. Постановление приостанавливает розничную торговлю на 30 суток. Исключение в Роспотребнадзоре сделали для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Документ постановления опубликован на официальном сайте ведомства.

В свою очередь этим же постановлением для сотрудников Роспотребнадзора приказано усилить проверки точек, где возможна торговля такой продукцией, а в случае нарушения прибегать к мерам административной ответственности с конфискацией товара.

Напомним, после череды смертельны отравлений в Иркутске в Твери начались масштабные проверки точек, в которых торговали так называемой “настойкой боярышника”. За два дня проверок из магазинов и “рюмочных” было изъято почти 100 литров продукции. По данным фактам возбуждены дела по ч. 1 ст. 14.16 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают штраф: на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей, также с конфискацией.

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