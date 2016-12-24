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В Тверской области усилят контроль за водителями, которые будут возить детей в новогодние праздники
При массовых поездках автобусы будет сопровождать экипаж ГИБДД.
На совещании по вопросам безопасности в период новогодних праздников губернатор Игорь Руденя поставил задачу уделить особое внимание организации массовых перевозок детей.
– Особый контроль – за водителями, которые повезут детей, -потребовал Руденя.
С директорами школ проведут инструктажи, автобусы с детьми будут сопровождать экипажи Госавтоинспекции. Зашла речь и о безопасности соцучреждений с постоянным пребыванием детей и пожилых людей. Руководство этих учреждений будет нести личную ответственность за пожарную безопасность.
Новогодние праздники продлятся до 9 января. В общей сложности в учреждениях культуры Твери о области пройдет более трех тысяч мероприятий.
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