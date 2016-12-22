Афиша
В Тверском горсаду откроются аттракционы «Гигантский боулинг» и «Хоккей-гигант»
Эти аттракционы заработают на один день 25 декабря в рамках торжественной встречи Деда Мороза.
На встрече Деда Мороза в Городском саду пройдет спортивная программа, где для всех желающих будут работать бесплатные аттракционы «Точный гол», «Гигантский боулинг» и «Хоккей-гигант».
Аттракцион «Точный гол» представляет собой надувные ворота, в которых есть несколько отверстий, цель игрока – попасть футбольным мячом в одно из них.
Аттракцион «Гигантский боулинг» представляет собой огромный боулинг, цель игрока – сбить все кегли.
Командный аттракцион «Хоккей-гигант»: играют две команды по 4 человека, в комплекте две надувные клюшки, ворота, ватрушка.
Начало в 11 утра.
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