ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ТВЕРИ и ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ - Твериград
Губернатор Тверской области отдаст свою зарплату на восстановление Спасо-Преображенского собора
После теракта в Петербургском метро в Тверской области проверят школы и вокзалы
В Твери половина Затверечья осталась без горячей воды из-за прорыва трубы с палец толщинойКоммунальщики говорят, что виной всему незаконная врезка в трубопровод.
Укрощение огня: в Тверской области готовятся встретить сезон пожаров
В Твери обокрали отделение банка
В Твери хотят создать новый МУП - муниципальную службу эвакуаторов
Илья Первухин и Дарья Клишина признаны спортсменами года в Тверской области
В Твери вандалы разрисовали два трамвайных вагонаНеизвестные хулиганы проникли в трамвайный парк ночью.
В Тверской области возводят Крымский мост в миниатюре
Портал Tverigrad.ru предлагает взглянуть на масштабный проект по возведению моста через реку Шошу с высоты птичьего полета.
Репортаж из притона: в тверской квартире накрыли сходку уголовников-наркомановНаркоманка со стажем устроила притон для своих знакомых в многоэтажке на бульваре Ногина.
К чемпионату мира по футболу облик Твери кардинально изменитсяВ распоряжении Tverigrad.ru оказались эскизы проекта благоустройства областного центра на время проведения ЧМ-2018 в России.
Анастасия Шаповалова из Твери завоевала полный комплект наград первенства России по бадминтону
Из-за начальника регионального МЧС изменили Устав Тверской областиАрсен Григорян будет работать заместителем председателя правительства области без зарплаты.
Дизайном Тверского областного суда займется фирма, спроектировавшая «Чикен Хаус»
«Воронеж» не устоял. БК «Тверь» в шаге от домашнего полуфинала
В Тверской области водители мусоровозов нарушают закон на глазах у прокурораМетр за метром мусор с полигона под Максатихой подбирается к улицам поселка.
11-летняя Софья Лебедева из Тверской области покорила жюри проекта «Ты супер!»Маленькая исполнительница прошла во второй тур Международного детского вокального конкурса.
В Бологое по вине начинающего водителя пострадали несколько человекПо предварительной информации, травмы получили сам водитель и трое пассажиров легковушки.
Дешево и сердито. Тверская область вошла в ТОП-30 самых спортивных регионов России
30 марта Министерствo спорта РФ подвело итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации.
Жительница Твери вышла в полуфинал конкурса «Королева Рунета 2017»
Как вырастить картошку зимой и другие изобретения тверского Кулибина
Пенсионер из Эммауса запатентовал более 40 изобретений, в том числе устройство для извлечения рыбы из полыньи. А сейчас трудится над роторным корчевателем.