Твериград
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НОВОСТИ
В Тверской области семь человек сдали устную часть ЕГЭ по иностранному языку досрочно
Сегодня, 14:56 0
На первой строчке ТОП-10 лучших спортивных школ Тверской области оказалась гребля
Сегодня, 14:23 0
Два десятка водителей не прошли «Контроль трезвости» в Твери
Сегодня, 14:00 1
Татьяна Атаева покинула должность начальника ГЖИ Тверской области
Сегодня, 13:39 1
Лыжники Соловьев и Карцева стали обладателями Кубка Тверской области
Сегодня, 13:24 0
В Кимрах у мужчины изъяли героин, марихуану и коноплю
Сегодня, 12:45 0
В Твери половина Затверечья осталась без горячей воды из-за прорыва трубы с палец толщиной
Сегодня, 12:25 1
ВИДЕО ФОТО
Жителям Тверской области напомнили, как действовать при угрозе теракта
Сегодня, 12:18 0
На юбилей почетному гражданину Твери Алексею Агафонову мэр подарил чайный сервиз с символикой города
Сегодня, 11:50 0
Губернатор Тверской области отдаст свою зарплату на восстановление Спасо-Преображенского собора
Сегодня, 11:40 6
Тверской гонщик Кирилл Булатов стал призером межрегиональных стартов
Сегодня, 11:38 0
В Твери отслужили панихиду по жертвам взрыва в Петербургском метро
Сегодня, 11:22 0
Кимрский театр представит в Твери комедию "А может быть, ты не робот?"
Сегодня, 10:36 0
СК начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем вагоне электрички в Кимрах
Сегодня, 10:30 0
В Твери часть Заволжья и Затверечья осталась без отопления и горячей воды
Сегодня, 10:15 0
Названы самые спортивные города и районы Тверской области
Сегодня, 10:00 0
Прошедший март стал самым теплым в истории России
Сегодня, 09:45 0
Грузовик и легковушка лоб в лоб столкнулись на трассе в Тверской области
Сегодня, 09:18 0
После теракта в Петербургском метро в Тверской области проверят школы и вокзалы
Сегодня, 09:16 0
Житель Осташкова украл ноутбук, разбив окно в доме
Сегодня, 08:12 0
Премьера на «Шесть с плюсом». В Твери выявили сильнейших борцов ЦФО
03 апреля, 22:06 0
В Твери мужчина обокрал магазин одежды
03 апреля, 21:26 0
В Твери сбили женщину, перебегавшую дорогу на красный свет
03 апреля, 21:01 1
В Конаково вынесли приговор мужчине, ограбившему кафе
03 апреля, 20:38 0
В ГИБДД Тверской области напомнили о правилах перевозки детей на автобусах
03 апреля, 19:44 0
В Тверской области открывается сезон охоты на пернатых
03 апреля, 19:00 4
Торговцам редкими первоцветами в Тверской области грозят штрафы
03 апреля, 18:25 0
В Твери выросли цены на вторичное жилье
03 апреля, 18:00 0
Илья Первухин и Дарья Клишина признаны спортсменами года в Тверской области
03 апреля, 17:45 2
Губернатор Тверской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Санкт-Петербурге
03 апреля, 17:32 4
Укрощение огня: в Тверской области готовятся встретить сезон пожаров
03 апреля, 17:24 0
В Твери перед судом предстанет несовершеннолетний брат зверски убитой школьницы
03 апреля, 16:59 2
Парламентарии озаботились своим поведением
03 апреля, 16:23 2
Летчики из Тверской области готовятся атаковать танковые колонны и аэродромы условного противника
03 апреля, 15:55 1
Тверские спортсмены завоевали девять медалей всероссийского турнира по тхэквондо
03 апреля, 15:28 0
Анастасия Шаповалова из Твери завоевала полный комплект наград первенства России по бадминтону
03 апреля, 15:00 0
В Твери вандалы разрисовали два трамвайных вагона
03 апреля, 14:17 4
ФОТО
Организаторы определили первую десятку исполнителей «Нашествия-2017»
03 апреля, 14:04 0
В Твери напишут «Тотальный диктант» от автора детективных и исторических романов
03 апреля, 13:39 0
Останки пропавшего четыре месяца назад пенсионера обнаружили на берегу озера Бологое
03 апреля, 13:14 1
Грузовикам запретили въезжать в два района Тверской области
03 апреля, 12:50 0
Егор Яковлев и Дмитрий Пучков расскажут жителям Твери о Великой Отечественной войне
03 апреля, 12:32 2
В Твери рабочий при ремонте квартиры обменял деньги хозяйки на билеты «банка приколов»
03 апреля, 12:14 1
В Торжке легковушка сбила женщину с детской коляской
03 апреля, 11:52 1
В Твери хотят создать новый МУП - муниципальную службу эвакуаторов
03 апреля, 11:34 1
Ростехнадзор отметил высокий уровень безопасности на КАЭС
03 апреля, 10:52 0
Два человека пострадали при столкновении трех машин в Твери
03 апреля, 10:46 1
ФОТО
«Воронеж» не устоял. БК «Тверь» в шаге от домашнего полуфинала
03 апреля, 10:25 0
В ТК «Тандем» откроется «Ярмарка недвижимости»
03 апреля, 10:19 0
Рабочая неделя в Твери будет дождливой
03 апреля, 10:17 1
В Осташкове сбили подростка, который растерялся на дороге
03 апреля, 10:05 1
Часть микрорайона «Южный» осталась без тепла и горячей воды
03 апреля, 09:55 0
В Твери эвакуировали детский сад
03 апреля, 09:41 0
В Кимрах загорелся вагон электропоезда, погиб мужчина
03 апреля, 09:23 2
Заволжье встало в пробке из-за ремонта Горбатого моста
03 апреля, 09:10 15
Победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий выступит в Твери
03 апреля, 09:04 2
Школьники Тверской области могут принять участие в проекте «Бессмертный полк. Непридуманная история»
02 апреля, 21:49 0
С начала года в Тверской области зарегистрировано 20 случаев бешенства
02 апреля, 20:56 0
Яндекс выяснил, на каких сайтах знакомств жители Твери тратят больше всего денег
02 апреля, 19:54 1
В городах воинской доблести Тверской области будут устанавливать стелы
02 апреля, 19:01 2
Пропавший в Тверской области пенсионер найден погибшим
02 апреля, 17:32 0
Во всех районах Твери пройдут плановые отключения света
02 апреля, 16:29 0
В Твери ребенок на велосипеде врезался в автомобиль
02 апреля, 15:08 6
В Кимрах при пожаре в жилом доме погиб мужчина
02 апреля, 14:51 1
Тверские дзюдоисты стали призерами первенства России
02 апреля, 14:04 1
Ушел из жизни известный тверской политик Марк Хасаинов
02 апреля, 14:01 0
11-летняя Софья Лебедева из Тверской области покорила жюри проекта «Ты супер!»
02 апреля, 13:45 0
ВИДЕО
В Тверской области ночные грабители брызнули пенсионерке в глаза из газового баллончика
02 апреля, 12:56 4
Тверские приставы окажут гражданам бесплатную юридическую помощь
02 апреля, 11:52 0
В Твери к Пасхе организуют праздничную ярмарку
02 апреля, 10:38 0
Тверской театр драмы представит комедию «Антон Павлович шутит...»
02 апреля, 09:35 2
Мужчина-инвалид погиб на пожаре в Удомельском районе
02 апреля, 08:41 2
Ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко
01 апреля, 21:04 7
Тверские черлидеры стали триумфаторами «Северной Пальмиры»
01 апреля, 20:07 0
Тверская полиция призывает родителей следить за перепиской своих детей в соцсетях
01 апреля, 19:31 5
Жители Медновского сельского поселения вновь остались без автобусного сообщения с Тверью
01 апреля, 18:10 4
ВИДЕО
СК проверяет информацию об обрушении фасада дома в центре Твери
01 апреля, 16:44 3
В Твери обокрали отделение банка
01 апреля, 15:22 7
Супругу обвиняемого в превышении полномочий главы Осташковского района оштрафовали за оскорбление полицейских
01 апреля, 15:00 9
Тверская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро чемпионата России
01 апреля, 14:15 0
В Тверской области безработный рецидивист угнал трактор
01 апреля, 13:48 0
Тверской хоккеист Роман Кривошеев сыграет за сборную России в Словакии
01 апреля, 13:30 0
К чемпионату мира по футболу облик Твери кардинально изменится
01 апреля, 12:49 18
В Твери стартовал конкурс видеороликов о баскетболе
01 апреля, 12:24 0
В Тверской области ищут пропавшего полгода назад мужчину
01 апреля, 11:48 0
Все спортивные события апреля
01 апреля, 11:25 0
Житель Калязина после застолья оказался в реанимации
01 апреля, 11:04 0
В Бологое по вине начинающего водителя пострадали несколько человек
01 апреля, 10:02 0
ФОТО
Репортаж из притона: в тверской квартире накрыли сходку уголовников-наркоманов
01 апреля, 09:40 1
ВИДЕО ФОТО
В Вышнем Волочке задержали двоих мужчин, пытавшихся ночью обокрасть магазин
01 апреля, 09:15 0
В Твери проведут «Весенний бал»
01 апреля, 09:00 0
Приток контрабандных и контрафактных табачных изделий вырос в пять раз
31 марта, 22:24 7
В Твери танцоры разыграют престижные награды
31 марта, 21:20 0
С 1 апреля на Горбатом мосту в Твери вводится реверсивное движение
31 марта, 20:36 7
Лечить некому, а скоро будет и некого
31 марта, 20:13 19
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ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ТВЕРИ и ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ - Твериград

Губернатор Тверской области отдаст свою зарплату на восстановление Спасо-Преображенского собора

04 апреля 2017, 11:40 6
Об этом Игорь Руденя заявил во вторник, 4 апреля, анонсируя старт благотворительного марафона «Народный Спас».

После теракта в Петербургском метро в Тверской области проверят школы и вокзалы

04 апреля 2017, 09:16 0
В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить обеспечение безопасности на объектах социальной и транспортной инфраструктуры региона.

В Твери половина Затверечья осталась без горячей воды из-за прорыва трубы с палец толщиной

04 апреля 2017, 12:25 ВИДЕО ФОТО 1
Коммунальщики говорят, что виной всему незаконная врезка в трубопровод.

Укрощение огня: в Тверской области готовятся встретить сезон пожаров

03 апреля 2017, 17:24 0
Если верить прогнозам синоптиков, то до начала «эпидемии» горящей травы и природных пожаров остается совсем немного времени. Как бороться с природными пожарами своими силами и как не допускать их появления?

В Твери обокрали отделение банка

01 апреля 2017, 15:22 7
Кража была совершена в ночь с 31 марта на 1 апреля.

В Твери хотят создать новый МУП - муниципальную службу эвакуаторов

03 апреля 2017, 11:34 1
Не исключено, что и штрафстоянка перейдет в руки муниципалитета.

Илья Первухин и Дарья Клишина признаны спортсменами года в Тверской области

03 апреля 2017, 17:45 2
3 апреля комитет по физической культуре и спорту Тверской области утвердил итоги традиционных смотров-конкурсов «Лучший спортсмен» и «Лучшая спортсменка» по итогам 2016 года.

В Твери вандалы разрисовали два трамвайных вагона

03 апреля 2017, 14:17 ФОТО 4
Неизвестные хулиганы проникли в трамвайный парк ночью.

В Тверской области возводят Крымский мост в миниатюре

27 марта 2017, 17:01 ВИДЕО 9

Портал Tverigrad.ru предлагает взглянуть на масштабный проект по возведению моста через реку Шошу с высоты птичьего полета.

Репортаж из притона: в тверской квартире накрыли сходку уголовников-наркоманов

01 апреля 2017, 09:40 ВИДЕО ФОТО 1
Наркоманка со стажем устроила притон для своих знакомых в многоэтажке на бульваре Ногина.

К чемпионату мира по футболу облик Твери кардинально изменится

01 апреля 2017, 12:49 18
В распоряжении Tverigrad.ru оказались эскизы проекта благоустройства областного центра на время проведения ЧМ-2018 в России.

Анастасия Шаповалова из Твери завоевала полный комплект наград первенства России по бадминтону

03 апреля 2017, 15:00 0
28 марта – 2 апреля в Казани прошло первенство страны по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет.

Из-за начальника регионального МЧС изменили Устав Тверской области

30 марта 2017, 18:34 14
Арсен Григорян будет работать заместителем председателя правительства области без зарплаты.

Дизайном Тверского областного суда займется фирма, спроектировавшая «Чикен Хаус»

31 марта 2017, 11:22 1
Определился финалист в борьбе за многомиллионную разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту «Бастилии».

«Воронеж» не устоял. БК «Тверь» в шаге от домашнего полуфинала

03 апреля 2017, 10:25 0
1 и 2 апреля тверские баскетболисты в домашних матчах первенства ЦФО дважды обыграли главного конкурента за третье место в турнирной таблице БК «Воронеж» со счетом 87:66 и 85:79.

В Тверской области водители мусоровозов нарушают закон на глазах у прокурора

31 марта 2017, 12:53 ВИДЕО 4
Метр за метром мусор с полигона под Максатихой подбирается к улицам поселка.

11-летняя Софья Лебедева из Тверской области покорила жюри проекта «Ты супер!»

02 апреля 2017, 13:45 ВИДЕО 0
Маленькая исполнительница прошла во второй тур Международного детского вокального конкурса.

В Бологое по вине начинающего водителя пострадали несколько человек

01 апреля 2017, 10:02 ФОТО 0
По предварительной информации, травмы получили сам водитель и трое пассажиров легковушки.

Дешево и сердито. Тверская область вошла в ТОП-30 самых спортивных регионов России

30 марта 2017, 21:43 0

30 марта Министерствo спорта РФ подвело итоги Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации.

Жительница Твери вышла в полуфинал конкурса «Королева Рунета 2017»

31 марта 2017, 18:12 0
Тверичанка соревнуется за победу в конкурсе красоты «Королева Рунета 2017».

Как вырастить картошку зимой и другие изобретения тверского Кулибина

25 марта 2017, 14:00 ВИДЕО 0

Пенсионер из Эммауса запатентовал более 40 изобретений, в том числе устройство для извлечения рыбы из полыньи. А сейчас трудится над роторным корчевателем.

Конец легенды № 19

15 марта 2017, 14:51 ВИДЕО 10
Предприятие, которое построило и отремонтировало более четырех сотен мостов в Тверской области, приказало долго жить.

Екатерина Синякова получила корону «Мисс Тверь - 2017». Фоторепортаж с конкурса красоты

17 марта 2017, 22:56 ВИДЕО 9
В пятницу, 17 марта, в Твери выбрали главную красавицу города.

ТВЕРСКОЙ ХРОНОГРАФ

Сегодня

4 апреля. Этот день в истории Твери

Вчера

3 апреля. Этот день в истории Твери

Позавчера

2 апреля. Этот день в истории Твери

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Лечить некому, а скоро будет и некого

31 марта 2017, 20:13 19
По оценкам Общественной палаты Тверской области, программы модернизации и оптимизации регионального здравоохранения провалены.

К чемпионату мира по футболу облик Твери кардинально изменится

01 апреля 2017, 12:49 18
В распоряжении Tverigrad.ru оказались эскизы проекта благоустройства областного центра на время проведения ЧМ-2018 в России.

Заволжье встало в пробке из-за ремонта Горбатого моста

03 апреля 2017, 09:10 15
На путепроводе запущено реверсивное движение.

Из-за начальника регионального МЧС изменили Устав Тверской области

30 марта 2017, 18:34 14
Арсен Григорян будет работать заместителем председателя правительства области без зарплаты.

За месяц цены на бензин в Твери поднялись на 60 копеек

31 марта 2017, 15:01 13
Цены на бензин и дизельное топливо продолжают ползти вверх.

Жителей Твери призовут поддержать передачу Церкви Исаакиевского собора

31 марта 2017, 16:30 12
Акция православных активистов пройдет 2 апреля во всех регионах России.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В Твери прошли две крупные выставки собак

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