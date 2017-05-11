Новости

22-летний житель Твери задержан с партией наркотиков из Санкт-Петербурга

Молодой человек намеревался распространять амфетамин и гашиш бесконтактным способом.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в ходе отработки оперативной информации в Твери был задержан 22-летний молодой человек, который подозревался в покушении на сбыт наркотиков синтетического и растительного происхождения в крупном размере.

По данным полицейских, молодой человек – житель Твери и студент одного из вузов Санкт-Петербурга – привез наркотики в свой родной город из Северной столицы и намеревался сбыть их, сделав «закладки». Но осуществить задуманное не получилось: подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в день прибытия из Санкт-Петербурга.

В ходе личного досмотра злоумышленника в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли более 100 граммов вещества растительного происхождения и более 100 граммов гашиша и амфетамина.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 1
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

AlexIvant

По тундре, по железной дороге, где мчится скорый Воркута - Ленинград...

0
0

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 9
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8