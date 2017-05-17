Аэродром Мигалово откроет свои двери для жителей Твери

27 мая на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей. Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, Ан-12, Ан-24 и Ил-76. Кроме того запланирована развлекательная программа, а накормят посетителей гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. [...]
27 мая на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей.
Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, Ан-12, Ан-24 и Ил-76.
Кроме того запланирована развлекательная программа, а накормят посетителей гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.
Мероприятие продлится до 14:00.
Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Подпишись на канал "Tverigrad"
в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru
в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти