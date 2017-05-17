Аэродром Мигалово откроет свои двери для жителей Твери

27 мая на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей. Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, Ан-12, Ан-24 и Ил-76. Кроме того запланирована развлекательная программа, а накормят посетителей гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне. [...]

https://tverigrad.ru/publication/aehrodrom-migalovo-otkroet-svoi-dveri-dlya-zhitelejj-tveri

27 мая на аэродроме военно-транспортной авиации состоится ежегодный День открытых дверей.

Аэродром откроет свои двери для всех желающих в 10:00. Посетители воинской части смогут познакомиться с авиатехникой, состоящей на службе тверского аэродрома. Здесь будут представлены самолеты Ан-22, Ан-12, Ан-24 и Ил-76.

Кроме того запланирована развлекательная программа, а накормят посетителей гречневой кашей, приготовленной на полевой кухне.

Мероприятие продлится до 14:00.

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