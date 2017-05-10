Спорт
Баскетболисты Твери заняли второе место в межрегиональной лиге
В Твери завершилось первенство Межрегиональной детской баскетбольной лиги (МДБЛ) среди команд юношей до 15 лет.
Матчи заключительного тура прошли 6 – 7 мая на площадке спортивного центра ДЮСШ «Лидер» в микрорайоне Мамулино. По их результатам и распределились места в итоговой таблице.
Так получилось, что две команды на финише двухкругового турнира после 10 матчей набрали наибольшее количество очков (по 19) – тверская ДЮСШ «Лидер» и новгородский клуб «Ильмер».
Победителей удалось определить лишь по сумме личных встреч. В одной из них новгородцы выиграли со счетом 74:61. В другой успеха добились тверские баскетболисты – 77:68. Таким образом общий счет 142:138 оказался в пользу «Ильмера».
Бронзовым призером стала команда Бежецка с 15 очками в своем активе.
Окончательно места распределились следующим образом:
1. «Ильмер» (Великий Новгород)
2. ДЮСШ «Лидер» (Тверь)
3. Бежецк
4. Сборная «Юго-Запад»
5. Удомля
6. Нелидово
По традиции на церемонии награждения специальными призами были отмечены лучшие игроки по номинациям.
MVP МДБЛ-2016/17 признан Владимир Мохотенко («Ильмер»)
Лучшим разыгрывающим – Никита Басунов (Бежецк)
Лучшим атакующим защитником – Сергей Клюев (ДЮСШ «Лидер»)
Лучшим легким форвардом – Павел Ашихмин («Ильмер»)
Лучшим тяжелым форвардом – Семен Тимохин (ДЮСШ «Лидер»)
Лучшим центровым – Даниил Крюков («Ильмер»)
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