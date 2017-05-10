Баскетболисты Твери заняли второе место в межрегиональной лиге

В Твери завершилось первенство Межрегиональной детской баскетбольной лиги (МДБЛ) среди команд юношей до 15 лет. Матчи заключительного тура прошли 6 – 7 мая на площадке спортивного центра ДЮСШ «Лидер» в микрорайоне Мамулино. По их результатам и распределились места в итоговой таблице. Так получилось, что две команды на финише двухкругового турнира после 10 матчей набрали наибольшее [...]

https://tverigrad.ru/publication/basketbolisty-tveri-zanyali-vtoroe-mesto-v-mezhregionalnojj-lige

В Твери завершилось первенство Межрегиональной детской баскетбольной лиги (МДБЛ) среди команд юношей до 15 лет.

Матчи заключительного тура прошли 6 – 7 мая на площадке спортивного центра ДЮСШ «Лидер» в микрорайоне Мамулино. По их результатам и распределились места в итоговой таблице.

Так получилось, что две команды на финише двухкругового турнира после 10 матчей набрали наибольшее количество очков (по 19) – тверская ДЮСШ «Лидер» и новгородский клуб «Ильмер».

Победителей удалось определить лишь по сумме личных встреч. В одной из них новгородцы выиграли со счетом 74:61. В другой успеха добились тверские баскетболисты – 77:68. Таким образом общий счет 142:138 оказался в пользу «Ильмера».

Бронзовым призером стала команда Бежецка с 15 очками в своем активе.

Окончательно места распределились следующим образом:

1. «Ильмер» (Великий Новгород)

2. ДЮСШ «Лидер» (Тверь)

3. Бежецк

4. Сборная «Юго-Запад»

5. Удомля

6. Нелидово

По традиции на церемонии награждения специальными призами были отмечены лучшие игроки по номинациям.

MVP МДБЛ-2016/17 признан Владимир Мохотенко («Ильмер»)

Лучшим разыгрывающим – Никита Басунов (Бежецк)

Лучшим атакующим защитником – Сергей Клюев (ДЮСШ «Лидер»)

Лучшим легким форвардом – Павел Ашихмин («Ильмер»)

Лучшим тяжелым форвардом – Семен Тимохин (ДЮСШ «Лидер»)

Лучшим центровым – Даниил Крюков («Ильмер»)

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