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Безработная москвичка похитила 70 тысяч рублей у жителя Тверской области

В дежурную часть Кимрского отдела полиции с заявлением о краже обратился 36-летний мужчина.

Заявитель пояснил, что в его дачный дом, расположенный в деревне Цыганово, в ночь на 1 мая проникли неизвестные и похитили его куртку. В куртке находились паспорт и 70 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска совместно со следователями и участковыми опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего. Правоохранители наметили пути отхода злоумышленника, обследовали места возможного сбыта краденого. Эксперты изъяли следы и улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой в краже. Ею оказалась безработная 33-летняя жительница Московской области, у которой изъята часть похищенного имущества.

В пресс-службе УМВД по Тверской области уточнили, что сейчас женщина задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

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