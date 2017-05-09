Безработный незнакомец обокрал жительницу Торопца

В дежурную часть Торопецкого отдела полиции поступило заявление от 28-летней женщины. Заявительница пояснила полицейским, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на общую сумму более 20 000 рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Для установления подробностей случившегося сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей, а так же провели ряд иных необходимых оперативно-разыскных мероприятий. [...]

https://tverigrad.ru/publication/bezrabotnyjj-neznakomec-obokral-zhitelnicu-toropca

В дежурную часть Торопецкого отдела полиции поступило заявление от 28-летней женщины.

Заявительница пояснила полицейским, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на общую сумму более 20 000 рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Для установления подробностей случившегося сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей, а так же провели ряд иных необходимых оперативно-разыскных мероприятий. В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска было установлено, что в день происшествия женщина пригласила к себе в квартиру малознакомого мужчину. После его ухода потерпевшая обнаружила, что из шкатулки пропали два кольца, сережки и крестик.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний безработный ранее судимый местный житель.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

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