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Бойцы Росгвардии поймали в туалете учащегося тверского колледжа с наркотиками

Увидев наркомана, персонал кафе нажал тревожную кнопку сигнализации и вызвал стражей порядка.

Получив вызов, бойцы Росгвардии прибыли в одно из кафе в центре Твери. В туалете они обнаружили 18-летнего парня, учащегося одного из колледжей города. Рядом с молодым человеком было приспособление для курения, а в кармане куртки - сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Как позже установили эксперты, это было наркотическое средство - спайс массой 2,5 гр.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тверской области, возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

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