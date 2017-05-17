Дело вице-президента Тверской федерации дзюдо направлено в суд

Абдурахман Базаров обвиняется в особо крупном мошенничестве. Отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении вице-президента Тверской федерации дзюдо Абдурахмана Базарова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В 2015 году ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», ООО «Федерация [...]

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Абдурахман Базаров обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении вице-президента Тверской федерации дзюдо Абдурахмана Базарова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В 2015 году ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий», ООО «Федерация дзюдо России» и комитетом по физической культуре и спорту Тверской области было выделено более 5,8 млн рублей на проведение Кубка Европы. Следствием установлено, что Базаров обманным путем, используя служебное положение, похитил более 714,4 тысяч рублей, выделенных в рамках договора пожертвования, который был заключен между ТГОО «Тверская федерация дзюдо» и ООО «Федерация дзюдо России». Кроме того, он похитил более 1,083 млн рублей, выделенных Комитету из бюджета Тверской области комитету на проведение Кубка Европы. В общей сложности Базаров похитил более 1,7 млн рублей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

– В рамках расследования уголовного дела следователи провели ряд обысков, допросили свидетелей, в частности, участников спортивных соревнований, в том числе за пределами Российской Федерации, и контрагентов ТГОО «Тверская федерация дзюдо», которые дали показания по обстоятельствам проведения мероприятий, – сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Валерия Павлова. – Помимо этого, получена информация из контрольно-счетной палаты Тверской области и министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Уголовное дело направлено в суд. Если вина Абдурахмана Базарова будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

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