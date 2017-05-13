Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Твери

Авария произошла днем 13 мая на пересечении Спортивного переулка и проспекта Чайковского. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «УАЗ Патриот», который, двигаясь по проспекту со стороны площади Капошвара, при повороте налево, на Спортивный переулок, не пропустил встречный автомобиль Kia Soul. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Подробности уточняются. Фото: Рамиль Аллазов, [...]

https://tverigrad.ru/publication/dva-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-dvukh-avtomobilejj-v-tveri

Авария произошла днем 13 мая на пересечении Спортивного переулка и проспекта Чайковского. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, по предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «УАЗ Патриот», который, двигаясь по проспекту со стороны площади Капошвара, при повороте налево, на Спортивный переулок, не пропустил встречный автомобиль Kia Soul. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Подробности уточняются. Фото: Рамиль Аллазов, Яна Смирнова 0 0

Канал Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.Канал Tverigrad.ru в Instagram

Популярное в социальных сетях





Популярное в социальных сетях