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Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки под Тверью
Авария произошла 10 мая около 19:30 на 152-м километре трассы М-10 «Россия», в поселке Эммаус.
По информации регионального управления ГИБДД, 57-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Axor с полуприцепом, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в направлении Москвы, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Lada X-Ray. От удара Lada вылетела в кювет.
В результате происшествия водитель Lada X-Ray с травмами был госпитализирован в Городскую больницу скорой медицинской помощи. Его 21-летнего пассажира доставили в приемное отделение той же больницы.
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