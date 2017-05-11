Два человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки под Тверью

Авария произошла 10 мая около 19:30 на 152-м километре трассы М-10 «Россия», в поселке Эммаус. По информации регионального управления ГИБДД, 57-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Axor с полуприцепом, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в направлении Москвы, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Lada X-Ray. От удара Lada вылетела в кювет. В результате происшествия водитель [...]

https://tverigrad.ru/publication/dva-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-gruzovika-i-legkovushki-pod-tveryu

Авария произошла 10 мая около 19:30 на 152-м километре трассы М-10 «Россия», в поселке Эммаус.

По информации регионального управления ГИБДД, 57-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Axor с полуприцепом, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в направлении Москвы, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Lada X-Ray. От удара Lada вылетела в кювет.

В результате происшествия водитель Lada X-Ray с травмами был госпитализирован в Городскую больницу скорой медицинской помощи. Его 21-летнего пассажира доставили в приемное отделение той же больницы.

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