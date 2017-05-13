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Два человека пострадали в ДТП под Максатихой

Пострадавших доставили в больницу.

ДТП произошло в пятницу, 12 мая, около 20:00 на 36-м километре автодороги Максатиха – Райда. Там водитель автомобиля ВАЗ 2107, мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Водитель получил рваную рану головы и лица. У его пассажира, мужчины 1960 года рождения, диагностировали перелом ребер. Оба были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

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