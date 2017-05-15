Джайв в кайф: в Твери прошло весеннее первенство области по спортивным танцам

14 мая на паркете СК «Планета» состоялся традиционный российский турнир по танцевальному спорту «Разрешите пригласить», в рамках которого определились победители и призеры весеннего блока первенств региона-2017. С утра и до позднего вечера «Планета» кружилась в ритме европейских и латиноамериканских танцев. Традиционный турнир собрал на паркете 659 дуэтов и соло-исполнителей. При этом гостей из-за пределов Тверской [...]

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14 мая на паркете СК «Планета» состоялся традиционный российский турнир по танцевальному спорту «Разрешите пригласить», в рамках которого определились победители и призеры весеннего блока первенств региона-2017.

С утра и до позднего вечера «Планета» кружилась в ритме европейских и латиноамериканских танцев. Традиционный турнир собрал на паркете 659 дуэтов и соло-исполнителей. При этом гостей из-за пределов Тверской области оказалось на редкость мало: всего две пары из Рязани. Зато танцевальное Верхневолжье было представлено как никогда широко. 24 танцевально-спортивных клуба из Твери, Бологое, ЗАТО Озерный, Вышнего Волочка, Ржева, Торжка и Конаковского района выставили своих воспитанников.

В программе из четырех отделений прошли состязания в 43 группах. Утром и днем выступили представители массового спорта – самые юные танцоры. Здесь призы и памятные подарки получили все участники, лучшие из лучших завоевали еще и кубки по отдельным танцам. В 15:30 стартовали состязания для более опытных спортсменов, в том числе и первенств области в четырех возрастных группах.

Закрытые региональные соревнования по традиции обслуживала бригада приглашенных арбитров, которых было трудно упрекнуть в субъективности и предвзятости.

В результате только в группе «Дети-1» в состязаниях по сокращенном двоеборью танцорам из конаковского клуба MeryDans Максиму Стыжину и Валерии Шубенок удалось разбавить гегемонию пар Твери на пьедестале почета. Все остальное золото, а также серебро и бронзу завоевали номинальные хозяева паркета.

В группе «Юниоры-1» по европейской программе вне конкуренции оказалась единственная пара С-класса Марк Егоров и Леонидия Колкова из старейшего тверского клуба «Экспресс». Ребята классно смотрелись на паркете и явно получали удовольствие от своего выступления. Они завоевали очередное золото региональной пробы, но, увы, не смогли пополнить свою копилку рейтинговыми очками.

Победители первенства области Марк Егоров и Леонидия Колкова в фотоленте портала Tverigrad.ru (снимки в альбоме можно просматривать в автоматическом режиме, нажав кнопку «Пуск», а также в большом размере)

Украшением турнира стало соперничество за лидерство в первенстве области среди «Юниоров-2» по латиноамериканской программе. Здесь развернулась настоящая битва между тремя дуэтами – Андрей Бусловский/Дарья Рябцева (ТСК «Престиж»), Егор Карпенко/Виктория Курепина (ТСК «Олимп») и Даниил Катков/Анна Миронова (ТСК «Экспресс»). Более высокий класс мастерства («А») был у представителей клуба «Престиж». Сомнение в их победе вызывало лишь то, что Андрей и Даша только два месяца выступают вместе на официальных соревнованиях. До этого они несколько лет остро соперничали между собой на региональных первенствах в парах с другими партнерами. Однако судьи практически единогласно поставили новый дуэт на высшую ступень пьедестала почета.

Битва за золото в группе «Юниоры-2» по Латине в фотоленте портала Tverigrad.ru (снимки в альбоме можно просматривать в автоматическом режиме, нажав кнопку «Пуск», а также в большом размере)

В группе «Сеньоры» по европейской программе очередной мастер-класс преподали супруги Игорь и Светланы Павлычевы из клуба «Престиж», которые, без сомнения, являются лидерами ветеранского танцевального спорта в Верхневолжье. В текущем сезоне они подтвердили свое мастерство и на межрегиональном уровне, завоевав золото первенства ЦФО. На областном парке им снова не оказалось равных. Отметим, и успех в Латине Александра Чернова и Ирины Валь из тверского клуба «Овация», которые после третьего места по Стандарту сумели подняться и на высшую ступень пьедестала почета.

Еще больше снимков здесь (снимки в альбоме можно просматривать в автоматическом режиме, нажав кнопку «Пуск», а также в большом размере)

Все победители и призеры весеннего блока первенства Тверской области по спортивным танцам:

Дети-1, Сокращенное двоеборье

1. Максим Стыжин/Валерия Шубенок (Конаково, MeryDans)

2. Федор Сергеев/Кристина Шлык (Тверь, «Экспресс»)

3. Савелий Бейлин/Юлия Соловьева (Тверь, «Экспресс»)

Юниоры-1, Европейская программа

1. Марк Егоров/Леонидия Колкова (Тверь, «Экспресс»)

2. Иван Смирнов/Дарья Высоцкая (Тверь, «Экспресс»)

3. Георгий Плотников/Анна Девяткина (Тверь, «Экспресс»)

Юниоры-2, Латиноамериканская программа

1. Андрей Бусловский/Дарья Рябцева (Тверь, «Престиж»)

2. Егор Карпенков/Виктория Курепина (Тверь, «Олимп»)

3. Даниил Катков/Анна Миронова (Тверь, «Экспресс»)

Сеньоры, Европейская программа

1. Игорь Павлычев/Светлана Павлычева (Тверь, «Престиж»)

2. Алексей Прохоров/Наталья Прохорова (Тверь, «Натали»)

3. Александр Чернов/Ирина Валь (Тверь, «Овация»)

Сеньоры, Латиноамериканская программа

1. Александр Чернов/Ирина Валь (Тверь, «Овация»)

2. Алексей Прохоров/Наталья Прохорова (Тверь, «Натали»)

3. Дмитрий Сафронов/Ирина Сафронова (Тверь, «Натали»)

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