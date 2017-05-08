Дзюдоисты Твери посвятили победу в Риге прадедам, одолевшим фашизм

Воспитанники тверской ДЮСШ борьбы «Олимп» успешно выступили на международном турнире по дзюдо «KYODAI 2017», прошедшем 6 – 7 мая в Риге (Латвия). Эти соревнования собрали на татами воспитанников 63 клубов и спортивных школ из 18 стран Европы и Азии. Личное первенство проводилось среди юношей и девушек в пяти возрастных группах. И, несмотря на высочайшую конкуренцию [...]

https://tverigrad.ru/publication/dzyudoisty-tveri-posvyatili-pobedu-v-rige-pradedam-odolevshim-fashizm

Воспитанники тверской ДЮСШ борьбы «Олимп» успешно выступили на международном турнире по дзюдо «KYODAI 2017», прошедшем 6 – 7 мая в Риге (Латвия).

Эти соревнования собрали на татами воспитанников 63 клубов и спортивных школ из 18 стран Европы и Азии. Личное первенство проводилось среди юношей и девушек в пяти возрастных группах. И, несмотря на высочайшую конкуренцию в каждой весовой категории, дзюдоисты Твери завоевали 12 медалей международной пробы, в их числе – шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Григорий Дураев, Алексей Белорусов, Гор Амазаспян, Валерия Неркарарян, Сергей Ежов и Александра Тарасова.

Серебряными призерами стали Арсений Федоров и Гор Амазаспян (на этот раз в старшей возрастной группе).

Третьи места заняли Мухаммадмустафа Алиев, Аристарх Маслов, Захар Плетнев и Алексей Белорусов (также в старшей возрастной группе).

Кульминацией турнира стали командные соревнования «стенка на стенку» среди юношей до 13 лет. Юные тверские дзюдоисты Григорий Дураев, Георгий Морозов, Павел Савинский, Александр Сихаджок, Захар Плетнев, Валерий Неркакарян, Аристарх Маслов, Федор Карпов, Арсений Федоров Мухаммадмустафа Алиев проявили мужество, стойкость и в упорной борьбе заняли первое место, завоевав золотой кубок.

– Эту большую победу ребята посвятили своим предкам, победившим фашизм в Великой Отечественной войне, – отметил руководитель и старший тренер тверской ДЮСШ борьбы «Олимп» Кахраман Нуралиев.

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