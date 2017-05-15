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Глава Минпромторга предложил избавить население от поверки водосчетчиков

По словам Дениса Мантурова, это обязательство необходимо перенести на управляющие компании.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о том, что ведомство планирует избавить население от поверки водосчетчиков. По его словам, по этому вопросу министерство получает большое количество жалоб населения, сообщают «Известия».

«Важно помнить, нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно. У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум – это четыре года, а для большинства счетчиков это шесть лет», – сказал глава Минпромторга.

Мантуров также отметил, что, в частности, это происходит потому, что «на рынке работает большое количество частных организаций, порой злоупотребляющих доверием граждан».

«Мы считаем, что обязательство по проведению поверки этих средств измерений необходимо перенести с граждан на управляющие компании. Не нужно перегружать людей дополнительной работой по отслеживанию сроков поверки водосчетчиков: гражданин должен просто оплачивать те услуги, которые ему оказаны», – подчеркнул чиновник.

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