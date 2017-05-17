Главу Зубцовского района арестовали на два месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере

Сергея Широкова могут оштрафовать на миллиард рублей, либо отправить в колонию на 15 лет. Как выяснил Tverigrad.ru, в понедельник Центральным районным судом Твери был арестован глава Зубцовского района Сергей Широков, которого правоохранительные органы задержали за два дня до этого. Поясним, что суд, в котором выносят подобные решения, не обязательно должен находиться по месту совершения преступления, а [...]

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Сергея Широкова могут оштрафовать на миллиард рублей, либо отправить в колонию на 15 лет.

Как выяснил Tverigrad.ru, в понедельник Центральным районным судом Твери был арестован глава Зубцовского района Сергей Широков, которого правоохранительные органы задержали за два дня до этого. Поясним, что суд, в котором выносят подобные решения, не обязательно должен находиться по месту совершения преступления, а выбирается по ходатайству следователя.

Широков арестован и помещен в СИЗО на два месяца - до 13 июля. Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ - получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. По некоторой информации, речь идет о получении Широковым 10 млн рублей.

- Пока Широков и его адвокат не обжаловали постановление об аресте, - сообщил источник Tverigrad.ru.

Добавим, что правоохранительные органы, СУ СКР по Тверской области и ФСБ никак не комментируют задержание и арест Широкова.

Тем не менее, как выяснил Tverigrad.ru, изначально Широков хотел получить 20 млн рублей за помощь в обустройстве полигона ТБО. 10 млн рублей были лишь первым траншем. В субботу московский бизнесмен встретился с главой района и передал ему пакет с деньгами, который чиновник закинул в сейф.

- А дальше начались «маски-шоу», - пояснил источник. - В кабинет (в офис Широкова, у которого свой бизнес в Зубцове, - Ред. ) зашли бойцы, оперативники, и взяли его с поличным. Он был в шоке.

Адвокат Широкова планирует подать апелляцию на решение об аресте клиента.

В случае, если вина чиновника будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде штрафа в размере до стократной суммы взятки, то есть миллиард рублей, либо лишение свободы на срок до 15 лет.

Сергей Широков возглавил Зубцовский район в сентябре 2013 года, когда предыдущий глава муниципалитета Василий Протченко покинул этот пост по собственному желанию.

Широков был заместителем председателя Собрания депутатов Зубцовского района. Полномочия главы района он стал исполнять в сентябре 2013 года, когда предыдущий глава Василий Протченко ушел в отставку. В октябре 2014-го Широков был избран главой Зубцовского района из числа депутатов местного Собрания депутатов шестого созыва.

Сергей Широков родился 7 октября 1964 года в Зубцовском районе Тверской области, окончил Тверской государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Женат, имеет дочь.

Фото: Зубцов. СМИ "NewMedia", Давид Меладзе

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