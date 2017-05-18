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Госавтоинспекция Тверской области устроила праздник для воспитанников детского дома
16 мая представители региональной Госавтоинспекции вместе с волонтерами благотворительной организации «Под крылом добра» посетили детский дом в селе Митино под Торжком.
Для 40 воспитанников детского дома был организован урок безопасности, а также различные конкурсы. На нескольких площадках дети могли показать свои умения и навыки в вождении велосипеда, узнать, как правильно переходить проезжую часть и продемонстрировать свои зная. Все воспитанники смогли пройти достаточно сложную и разнообразную «полосу препятствий» для велосипедиста и доказали, что в их юном возрасте они уже знают, как правильно перейти дорогу по пешеходному переходу.
В это же время детей, свободных от изучения правил дорожного движения, развлекали опытные аниматоры. Кроме того для малышей работала площадка «Аквагрим», где ребят перевоплощали в понравившегося им сказочного персонажа.
Под финал праздника госавтоинспекторы рассказали воспитанникам детдома о технических возможностях патрульного автомобиля и даже позволили включить проблесковые маяки и сказать пару слов в громкоговоритель. В завершение мероприятия ребята получили сувениры и подарки.
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