Новости

Госавтоинспекция Тверской области устроила праздник для воспитанников детского дома

16 мая представители региональной Госавтоинспекции вместе с волонтерами благотворительной организации «Под крылом добра» посетили детский дом в селе Митино под Торжком.

Для 40 воспитанников детского дома был организован урок безопасности, а также различные конкурсы. На нескольких площадках дети могли показать свои умения и навыки в вождении велосипеда, узнать, как правильно переходить проезжую часть и продемонстрировать свои зная. Все воспитанники смогли пройти достаточно сложную и разнообразную «полосу препятствий» для велосипедиста и доказали, что в их юном возрасте они уже знают, как правильно перейти дорогу по пешеходному переходу.

В это же время детей, свободных от изучения правил дорожного движения, развлекали опытные аниматоры. Кроме того для малышей работала площадка «Аквагрим», где ребят перевоплощали в понравившегося им сказочного персонажа.

Под финал праздника госавтоинспекторы рассказали воспитанникам детдома о технических возможностях патрульного автомобиля и даже позволили включить проблесковые маяки и сказать пару слов в громкоговоритель. В завершение мероприятия ребята получили сувениры и подарки.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

3
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского драмтеатра
16 мая 2017, 18:13 19
Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
В Твери легковушка протаранила остановку
17 мая 2017, 08:52 11
В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил школьника и отобрал у него рюкзак
13 мая 2017, 16:42 10
Жителей Твери, выбрасывающих посреди улиц мусор, «ловит» скрытая камера
16 мая 2017, 12:45 10