Госавтоинспекция Тверской области устроила праздник для воспитанников детского дома

16 мая представители региональной Госавтоинспекции вместе с волонтерами благотворительной организации «Под крылом добра» посетили детский дом в селе Митино под Торжком. Для 40 воспитанников детского дома был организован урок безопасности, а также различные конкурсы. На нескольких площадках дети могли показать свои умения и навыки в вождении велосипеда, узнать, как правильно переходить проезжую часть и продемонстрировать [...]

https://tverigrad.ru/publication/gosavtoinspekciya-tverskojj-oblasti-ustroila-prazdnik-dlya-vospitannikov-detskogo-doma

16 мая представители региональной Госавтоинспекции вместе с волонтерами благотворительной организации «Под крылом добра» посетили детский дом в селе Митино под Торжком.

Для 40 воспитанников детского дома был организован урок безопасности, а также различные конкурсы. На нескольких площадках дети могли показать свои умения и навыки в вождении велосипеда, узнать, как правильно переходить проезжую часть и продемонстрировать свои зная. Все воспитанники смогли пройти достаточно сложную и разнообразную «полосу препятствий» для велосипедиста и доказали, что в их юном возрасте они уже знают, как правильно перейти дорогу по пешеходному переходу.

В это же время детей, свободных от изучения правил дорожного движения, развлекали опытные аниматоры. Кроме того для малышей работала площадка «Аквагрим», где ребят перевоплощали в понравившегося им сказочного персонажа.

Под финал праздника госавтоинспекторы рассказали воспитанникам детдома о технических возможностях патрульного автомобиля и даже позволили включить проблесковые маяки и сказать пару слов в громкоговоритель. В завершение мероприятия ребята получили сувениры и подарки.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

3 0