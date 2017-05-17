Грабители с ножом испугались безоружную продавщицу в Тверской области

Злоумышленники задержаны. Инцидент произошел в Кимрском районе 15 мая. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, вечером в помещение торгового павильона, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе, вошли два молодых человека. Один из них стал угрожать работнице магазина ножом и потребовал отдать из кассы деньги. Однако женщина не растерялась и в словесной форме дала грабителям отпор, заявив, что [...]

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Злоумышленники задержаны.

Инцидент произошел в Кимрском районе 15 мая. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, вечером в помещение торгового павильона, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе, вошли два молодых человека. Один из них стал угрожать работнице магазина ножом и потребовал отдать из кассы деньги. Однако женщина не растерялась и в словесной форме дала грабителям отпор, заявив, что они ничего не получат, и она вызовет полицию. Те не стали испытывать судьбу и просто ушли.

После этого сотрудница магазина сразу обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое безработных 19-летних жителей города Кимры.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время оперативники проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

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