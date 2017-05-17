Новости

Грабители с ножом испугались безоружную продавщицу в Тверской области

Злоумышленники задержаны.

Инцидент произошел в Кимрском районе 15 мая. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, вечером в помещение торгового павильона, расположенного в садоводческом некоммерческом товариществе, вошли два молодых человека. Один из них стал угрожать работнице магазина ножом и потребовал отдать из кассы деньги. Однако женщина не растерялась и в словесной форме дала грабителям отпор, заявив, что они ничего не получат, и она вызовет полицию. Те не стали испытывать судьбу и просто ушли.

После этого сотрудница магазина сразу обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое безработных 19-летних жителей города Кимры.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время оперативники проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 1
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

ios7

Эх, сразу вспоминаются слова классика: «Есть женщины в русских селеньях! Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет! » smile

0
0

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 18
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 13
Светлана Вержбицкая назначена директором Тверского драмтеатра
16 мая 2017, 18:13 13
Жителей Твери, выбрасывающих посреди улиц мусор, «ловит» скрытая камера
16 мая 2017, 12:45 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10
В Твери суд вынес приговор мужчине, который избил школьника и отобрал у него рюкзак
13 мая 2017, 16:42 10