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Игорь Руденя: «Недопустимы случаи, когда пациенты приходят в больницу со своими медикаментами»

Губернатор провел совещание, на котором обсудили развитие регионального здравоохранения.

Основное внимание было уделено повышению доступности и качества медицинских услуг в сельской местности. Глава региона поручил власти на местах постоянно отслеживать ситуацию.

«Недопустимы случаи, когда пациенты приходят в больницу со своими медикаментами и перевязочными материалами. Если снижается качество медицинских услуг, происходят перебои с лекарствами, сразу же сообщайте об этом», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области ведется работа по повышению качества медицины на селе. В частности, создаются межрайонные центры медицинской помощи, укрепляется материально-техническая база учреждений, привлекаются квалифицированные специалисты.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в 2017 году единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей получат 30 врачей, по 300 тысяч – 25 медработников среднего звена, которые устроятся на работу в сельские учреждения здравоохранения.

В общей сложности в текущем году на финансирование территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Тверской области превысило 16 млрд рублей. В 2017-м планируется отремонтировать 109 объектов здравоохранения.

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