Игорь Руденя укрепил позиции в ТОП-5 медиарейтинга глав регионов ЦФО

Губернатор Тверской области прибавил один пункт, поднявшись на четвертую строчку. Медиарейтинг глав регионов составлен компанией «Медиалогия» на основе анализа упоминаемости респондентов в различных средствах массовой информации. В апреле в медиарейтинге были использованы данные около 37,5 тысяч СМИ. Губернатор Тверской области укрепил свои позиции в медиарейтинге сразу по двум направлениям. По итогам апреля 2017 года Игорь [...]

https://tverigrad.ru/publication/igor-rudenya-ukrepil-pozicii-v-top-5-mediarejjtinga-glav-regionov-cfo

Губернатор Тверской области прибавил один пункт, поднявшись на четвертую строчку.

Медиарейтинг глав регионов составлен компанией «Медиалогия» на основе анализа упоминаемости респондентов в различных средствах массовой информации. В апреле в медиарейтинге были использованы данные около 37,5 тысяч СМИ.

Губернатор Тверской области укрепил свои позиции в медиарейтинге сразу по двум направлениям. По итогам апреля 2017 года Игорь Руденя поднялся еще на одну позицию среди глав регионов ЦФО, заняв 4-е место. Кроме него, в ТОП-5 глав регионов ЦФО вошли главы Москвы, Московской, Тульской и Ярославской областей.

Кроме того, губернатор Тверской области прибавил сразу пять пунктов в медиарейтинге глав регионов России, оказавшись на 24-й строчке в целом по стране.

По мнению экспертов, динамика роста рейтинга Игоря Рудени на федеральном уровне обусловлена тем, что в Тверской области идет эффективная работа по ряду ключевых направлений. В частности, как отметила и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская, регион взял серьезный рубеж в преддверии 72-й годовщины Великой Победы.

– Были реализованы начинания, значимые в масштабах всей страны. Я имею ввиду Международную военно-историческую экспедицию «Калининский фронт», которая по инициативе тверского губернатора обрела постоянную прописку на тверской земле. В Ржеве в этом году построено уникальное, не имеющее аналогов в нашей стране хранилище для останков воинов, найденных поисковиками. Такой пример главы региона – это важный урок патриотизма для нового поколения, для жителей не только Тверской области, но и страны в целом, – считает Людмила Скаковская.

По мнению руководителя вуза, Игорь Руденя последовательно решает актуальные вопросы в сфере образования. Это, в частности, строительство в Бологовском районе современного образовательного комплекса, а также программа по ремонту сельских школ.

Напомним, что Игорь Руденя также укрепил свои позиции и в «Национальном рейтинге» – он поднялся сразу на девять пунктов, заняв 34-е место.

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