Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери

Из-за водителя, нарушившего правила парковки, трамваи не смогли доехать до конечной. Инцидент произошел Петербургском шоссе, в районе остановки «1-я медсанчать». Около 13:00 водитель автомобиля Renault Sandero, которому, по всей видимости было лениво искать разрешенное место для парковки, бросил свой автомобиль в нарушение правил дорожного движения на пешеходной зоне рядом с трамвайными путями. Машину он оставил [...]

https://tverigrad.ru/publication/lenivyjj-avtomobilist-na-chas-zablokiroval-dvizhenie-tramvaev-v-zavolzhskom-rajjone-tveri

Из-за водителя, нарушившего правила парковки, трамваи не смогли доехать до конечной.

Инцидент произошел Петербургском шоссе, в районе остановки «1-я медсанчать». Около 13:00 водитель автомобиля Renault Sandero, которому, по всей видимости было лениво искать разрешенное место для парковки, бросил свой автомобиль в нарушение правил дорожного движения на пешеходной зоне рядом с трамвайными путями. Машину он оставил так, что трамваи не смогли проехать к конечной.

Вагонважатая сразу же доложила о помехе на своем пути в Госавтоинспекцию Тверской области, к месту был направлен эвакуатор. В 14:05 автомобиль нарушителя, по вине которого трамвайное движение встало на час, погрузили на платформу и увезли на штрафстоянку.

Фото: Сергей Бочкарев для «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ»

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