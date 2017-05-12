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Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
Из-за водителя, нарушившего правила парковки, трамваи не смогли доехать до конечной.
Инцидент произошел Петербургском шоссе, в районе остановки «1-я медсанчать». Около 13:00 водитель автомобиля Renault Sandero, которому, по всей видимости было лениво искать разрешенное место для парковки, бросил свой автомобиль в нарушение правил дорожного движения на пешеходной зоне рядом с трамвайными путями. Машину он оставил так, что трамваи не смогли проехать к конечной.
Вагонважатая сразу же доложила о помехе на своем пути в Госавтоинспекцию Тверской области, к месту был направлен эвакуатор. В 14:05 автомобиль нарушителя, по вине которого трамвайное движение встало на час, погрузили на платформу и увезли на штрафстоянку.
Фото: Сергей Бочкарев для «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ»
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