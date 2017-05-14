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МЧС призывает жителей Тверской области не жечь сухую траву
Практически единственным источником палов сухой травы является человек.
С наступлением тепла граждане начинают наводить порядок на придомовых территориях, приусадебных и дачных участках. Зачастую такая уборка не обходится без сжигания сухой прошлогодней растительности. А между тем травяной пал – настоящее бедствие. Практически единственным источником палов сухой травы является человек. Причем руководствуются люди мифами о пользе весеннего выжигания травы. В редких случаях травяные палы возникают по естественным причинам (например, в результате удара молнии), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала.
Главное управление МЧС России по Тверской области призывает граждан не жечь сухую траву и пресекать попытки поджогов. Поджигателям грозит административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, а в особых случаях – уголовная по ст. 261 УК РФ.
Если Вы стали очевидцем горения сухой травы, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте, незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101) или на единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области по номеру 8 (4822) 39-99-99.
Напомним, до 20 мая на территории Тверской области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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