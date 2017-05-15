Москвича будут судить за незаконную организацию детского отдыха в Тверской области

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Как установлено следствием, 46-летний житель Москвы построил в деревне Соболево Федоровского сельского поселения Кимрского района ряд зданий и сооружений, которые эксплуатировались как летний детский оздоровительный лагерь. При этом ни проектной, ни разрешительной, ни регистрационной документации у обвиняемого нет. Несмотря на это, в лагерь приезжали малолетние дети и несовершеннолетние подростки. По [...]

https://tverigrad.ru/publication/moskvicha-budut-sudit-za-nezakonnuyu-organizaciyu-detskogo-otdykha-v-tverskojj-oblasti

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как установлено следствием, 46-летний житель Москвы построил в деревне Соболево Федоровского сельского поселения Кимрского района ряд зданий и сооружений, которые эксплуатировались как летний детский оздоровительный лагерь. При этом ни проектной, ни разрешительной, ни регистрационной документации у обвиняемого нет. Несмотря на это, в лагерь приезжали малолетние дети и несовершеннолетние подростки. По данным следствия, летом 2016 года там отдыхали не менее 25 детей, родители которых передали обвиняемому за отдых ребенка от 20 до 35 тысяч рублей.

В отношении хозяина незаконного лагеря было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

– Особая сложность расследования была обусловлена необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий на территории других субъектов Российской Федерации, поскольку несовершеннолетние и малолетние свидетели по уголовному делу проживают на территории районов города Москвы, Московской и Тамбовской областей, – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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