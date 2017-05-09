Мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП на трассе в Тверской области

Авария произошла днем 8 мая в поселке Выползово на 359 километре автодороги М-10. По сообщению УГИБДД по Тверской области, в 13:36 33 летний житель поселка Выползово, управляя мотоциклом Honda, превысил скорость и пошел через двойную сплошную линию разметки на обгон попутного автомобиля, двигавшегося в крайнем левом ряду. В это время автомобиль начал поворачивать налево и [...]

https://tverigrad.ru/publication/motociklist-i-ego-passazhir-postradali-v-dtp-na-trasse-v-tverskojj-oblasti

Авария произошла днем 8 мая в поселке Выползово на 359 километре автодороги М-10.

По сообщению УГИБДД по Тверской области, в 13:36 33 летний житель поселка Выползово, управляя мотоциклом Honda, превысил скорость и пошел через двойную сплошную линию разметки на обгон попутного автомобиля, двигавшегося в крайнем левом ряду. В это время автомобиль начал поворачивать налево и мотоциклист, избегая столкновения с ним, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автомобилем Skoda Yeti, за рулём которого сидел 40-летний житель Москвы. После столкновение мотоцикл вылетел в кювет и врезался в забор.

По сообщению медиков, в результате ДТП водитель мотоцикла получил открытый перелом правой плечевой кости и ушибленную рану левой ступни. Пассажир мотоцикла - 36-летний мужчина - получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тяжелую сочетную травму. Оба пострадавших были госпитализированы в Бологовскую ЦРБ.

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