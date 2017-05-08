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Мужчина пострадал при столкновении четырех автомобилей в Твери
Авария произошла вечером 8 мая.
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, около 17:20 на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта произошло столкновение четырех автомобилей. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Лада Приора, ехавший по Волоколамскому проспекту в сторону Кукольного театра, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди легкового автомобиля Hyundai Solaris и совершил с ним столкновение.
От удара Hyundai откинуло на стоявший впереди Ford Focus, а тот в свою очередь - на Mitsubishi Space Star.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai Solaris. Прибывшие на место медики констатировали у мужчины лёгкие травмы. Дальнейшая информация уточняется.
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бывает.....на наш век железа хватит.