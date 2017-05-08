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Мужчину с травмой черепа доставили в Тверь на вертолете
Вертолет санавиации МЧС преодолел 240 километров.
8 мая привлечение авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи мужчине 1984 года рождения, поступившего в центральную районную больницу в Кувшиново с открытой черепно-мозговой травмой.
В 11:04 экипаж вертолёта КА-32А МЧС России, базирующегося на площадке аэродрома Змеёво под Тверью Твери, с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел по намеченному адресу для оказания неотложной помощи. На месте стало ясно, что больного необходимо транспортировать в областную клиническую больницу Твери.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тверской области, уже в 14:26 пациент был доставлен в Тверь.
Чтобы спасти жизнь человека, пилоты с бригадой медиков на борту преодолели более 240 километров. На машине этот путь занял бы значительно большее время.
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