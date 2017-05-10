На Калининской АЭС в Тверской области введен особый режим безопасности

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Распоряжением Правительства РФ №862-р утверждается перечень объектов атомной энергии, в целях повышения антитеррористической защищенности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом. Ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в Удомле четвертые в этом списке. Всего в [...]
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Распоряжением Правительства РФ №862-р утверждается перечень объектов атомной энергии, в целях повышения антитеррористической защищенности которых устанавливается зона безопасности с особым правовым режимом.
Ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в Удомле четвертые в этом списке.
Всего в перечень попали 15 ядерных установок.
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