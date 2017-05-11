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На празднике в усадьбе Бакуниных будут угощать ухой

16 и 17 июня в Твери и в усадьбе Прямухино в Кувшиновском районе пройдут ежегодные «Бакунинские чтения».

16 июня в 16:30 в славянском зале Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького пройдут сами чтения – краеведческая конференция «Тверской Край в истории Крыма и Севастополя». С докладами выступят краеведы и профессиональные историки из Твери и Тверской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

17 июня в усадьбе Прямухино в Кувшиновском районе состоится традиционный праздник. Он начнется богослужением в Свято-Троицком храме, после чего для гостей пройдет концерт духовной музыки. На открытой площадке будет организована тематическая концертная программа. Гости смогут прогуляться по парку и музею Бакуниных и посетить выставки. Всех желающих угостят горячей ухой. Начало праздника – в 11:00.

Из Твери будет организована бесплатная доставка гостей на праздник в усадьбе Прямухино. Отъезд из Твери – 17 июня в 09:00 от здания администрации города, обратно – в 15:00 и в 17:00. Место в автобусе можно забронировать по телефону: 8-905-601-40-05.

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