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На трассе «Балтия» в Тверской области седан врезался в ограждение, в ДТП пострадали мужчина и женщина
Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент.
В воскресенье, 7 мая, около пяти часов утра возле Нелидово на 322-км трассы М-9 «Балтия» легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение.
- Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, - рассказали Tverigrad.ru в отделе ГИБДД МО МВД России «Нелидовский». - В ДТП пострадали два человека - мужчина 1981 года рождения и женщина 1963 года рождения.
Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент. Медики диагностировали у мужчины перелом плеча, у женщины - сотрясение головного мозга.
Как сообщает главк МЧС России по Тверской области, в ликвидации ДТП участвовали 10 человек и четыре единицы техники.
На месте работали сотрудники МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи.
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