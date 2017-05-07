На трассе «Балтия» в Тверской области седан врезался в ограждение, в ДТП пострадали мужчина и женщина

Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент. В воскресенье, 7 мая, около пяти часов утра возле Нелидово на 322-км трассы М-9 «Балтия» легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение. - Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, - рассказали Tverigrad.ru в отделе ГИБДД МО МВД России «Нелидовский». - В ДТП пострадали [...]

https://tverigrad.ru/publication/na-trasse-baltiya-v-tverskojj-oblasti-sedan-vrezalsya-v-ograzhdenie-v-dtp-postradali-muzhchina-i-zhenshhina

Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент.

В воскресенье, 7 мая, около пяти часов утра возле Нелидово на 322-км трассы М-9 «Балтия» легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение.

- Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, - рассказали Tverigrad.ru в отделе ГИБДД МО МВД России «Нелидовский». - В ДТП пострадали два человека - мужчина 1981 года рождения и женщина 1963 года рождения.

Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент. Медики диагностировали у мужчины перелом плеча, у женщины - сотрясение головного мозга.

Как сообщает главк МЧС России по Тверской области, в ликвидации ДТП участвовали 10 человек и четыре единицы техники.

На месте работали сотрудники МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи.

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