Новости

На трассе «Балтия» в Тверской области седан врезался в ограждение, в ДТП пострадали мужчина и женщина

Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент.

В воскресенье, 7 мая, около пяти часов утра возле Нелидово на 322-км трассы М-9 «Балтия» легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение.

- Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, - рассказали Tverigrad.ru в отделе ГИБДД МО МВД России «Нелидовский». - В ДТП пострадали два человека - мужчина 1981 года рождения и женщина 1963 года рождения.

Для извлечения пострадавших из машины спасатели применили специнструмент. Медики диагностировали у мужчины перелом плеча, у женщины - сотрясение головного мозга.

Как сообщает главк МЧС России по Тверской области, в ликвидации ДТП участвовали 10 человек и четыре единицы техники.

На месте работали сотрудники МЧС, экипаж ДПС и бригада скорой помощи.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2
2
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Сергей Собянин может помочь с ремонтом центральных улиц Твери
04 мая 2017, 19:44 15
В Твери удочку бронзовому рыбаку прикрутили изолентой
01 мая 2017, 12:50 13
В Тверской области собираются построить аквапарк
03 мая 2017, 15:32 11
Дедушка-зацепер проехал более 200 км на подножке поезда до Тверской области
02 мая 2017, 17:20 9
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 9
Средний россиянин стал пить на пол-литра водки меньше
03 мая 2017, 12:48 8