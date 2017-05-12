На трассе в Тверской области одна иномарка «вытолкнула» в кювет другую

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей. ДТП произошло 11 мая около 15:20 на 328-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Нелидовском районе. Как сообщили в управлении ГИБДД по Тверской области, 66-летний водитель автомобиля Suzuki SX4, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной Volkswagen Golf под управлением 21-летнего водителя. В результате [...]

https://tverigrad.ru/publication/na-trasse-v-tverskojj-oblasti-odna-inomarka-vytolknula-v-kyuvet-druguyu

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей.

ДТП произошло 11 мая около 15:20 на 328-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Нелидовском районе.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Тверской области, 66-летний водитель автомобиля Suzuki SX4, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной Volkswagen Golf под управлением 21-летнего водителя. В результате произошло столкновение.

От удара Volkswagen вылетел с дороги в левый кювет и перевернулся.

В аварии пострадал 21-летний водитель Volkswagen. С полученными травмами молодой человек самостоятельно обратился в Нелидовскую центральную районную больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи медики отпустили его домой.

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