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На трассе в Тверской области одна иномарка «вытолкнула» в кювет другую
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один из водителей.
ДТП произошло 11 мая около 15:20 на 328-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Нелидовском районе.
Как сообщили в управлении ГИБДД по Тверской области, 66-летний водитель автомобиля Suzuki SX4, выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной Volkswagen Golf под управлением 21-летнего водителя. В результате произошло столкновение.
От удара Volkswagen вылетел с дороги в левый кювет и перевернулся.
В аварии пострадал 21-летний водитель Volkswagen. С полученными травмами молодой человек самостоятельно обратился в Нелидовскую центральную районную больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи медики отпустили его домой.
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