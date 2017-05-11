«Нелидово», «Весь» и «Локомотив-2» вышли в 1/8 финала Кубка области

На стадионах Верхневолжья 8 мая состоялось три матча 1/16 финала Кубка Тверской области по футболу. ФК «Нелидово» в Оленино сумел вырвать победу у местных «Витязей» со счетом 3:2. Весьегонская «Весь» на своем поле уверенно обыграла сандовский клуб «Ратыня» – 3:1. Тверской «Локомотив-2» дома с минимальным преимуществом 1:0 одолел ФК «Медное» из Калининского района. Теперь 14 [...]

https://tverigrad.ru/publication/nelidovo-ves-i-lokomotiv-2-vyshli-v-18-finala-kubka-oblasti

На стадионах Верхневолжья 8 мая состоялось три матча 1/16 финала Кубка Тверской области по футболу.

ФК «Нелидово» в Оленино сумел вырвать победу у местных «Витязей» со счетом 3:2. Весьегонская «Весь» на своем поле уверенно обыграла сандовский клуб «Ратыня» – 3:1. Тверской «Локомотив-2» дома с минимальным преимуществом 1:0 одолел ФК «Медное» из Калининского района.

Теперь 14 июня в 1/8 финала регионального турнира «Нелидово» сыграет с «Ржевом», «Весь» – с «СШОР Тверская область», «Локомотив-2» – с «Волочанином», сообщает федерация футбола Тверской области.

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