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Несколько домов в Заволжье остались без воды
Отключения плановые и связаны с работами, которые 18 мая проводит ООО «Тверь Водоканал».
До 14:00 на время работ по замене запорной арматуры холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Артюхиной, д. 1б, 1в, 11, 11 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, 15 а, б, в, г, д, 26; Молодежный б-р, д. 15, 16.
У дома № 15 по улице Артюхиной установлена автоцистерна с питьевой водой, сообщают в пресс-службе ООО «Тверь Водоканал».
Кроме того, до 13:00 в связи с плановыми работами на насосной станции возможно пониженное давление в домах поселка Химинститута.
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