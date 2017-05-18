Несколько домов в Заволжье остались без воды

Отключения плановые и связаны с работами, которые 18 мая проводит ООО «Тверь Водоканал». До 14:00 на время работ по замене запорной арматуры холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Артюхиной, д. 1б, 1в, 11, 11 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, 15 а, б, в, г, д, 26; Молодежный б-р, д. 15, 16. У дома № [...]

https://tverigrad.ru/publication/neskolko-domov-v-zavolzhe-ostalis-bez-vody

Отключения плановые и связаны с работами, которые 18 мая проводит ООО «Тверь Водоканал».

До 14:00 на время работ по замене запорной арматуры холодное водоснабжение будет отключено по адресам: ул. Артюхиной, д. 1б, 1в, 11, 11 корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, 15 а, б, в, г, д, 26; Молодежный б-р, д. 15, 16.

У дома № 15 по улице Артюхиной установлена автоцистерна с питьевой водой, сообщают в пресс-службе ООО «Тверь Водоканал».

Кроме того, до 13:00 в связи с плановыми работами на насосной станции возможно пониженное давление в домах поселка Химинститута.

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