"Ночь музеев" в Музее тверского быта и Детском музейном центре (программа)

Отмечать ежегодную акцию новыми праздничными программами филиалы Тверского государственного объединенного музея будут 20 мая. Акция уже полюбилась жителям и гостям региона. Поэтому музейщики Твери и Тверской области постарались не обмануть ожидания посетителей и вновь подготовили для своих гостей увлекательные экскурсии, необычные мастер-классы, познавательные встречи и разнообразные концерты. 20 мая с 18:00 до 22:00 в Музее [...]

https://tverigrad.ru/publication/noch-muzeev-v-muzee-tverskogo-byta-i-detskom-muzejjnom-centre-programma

Отмечать ежегодную акцию новыми праздничными программами филиалы Тверского государственного объединенного музея будут 20 мая.

Акция уже полюбилась жителям и гостям региона. Поэтому музейщики Твери и Тверской области постарались не обмануть ожидания посетителей и вновь подготовили для своих гостей увлекательные экскурсии, необычные мастер-классы, познавательные встречи и разнообразные концерты.

20 мая с 18:00 до 22:00 в Музее тверского быта гостей ждет насыщенная программа:

• Выступление Клуба черлидинга.

• Выступление семейного вокально-хорового ансамбля «Лампада».

• Экскурсия по Дому купцов Арефьевых в преддверии его закрытия на реставрацию.

• «Талаш» ‒ мастер-класс по работе с кукурузными зернами и кукурузными листьями.

• «Мебельные истории» ‒ интерактивная экскурсия для детей.

• «Вкусный букет» ‒ мастер-класс по росписи пряника.

• «Чур меня!» – интерактивная программа об оберегах.

• «По страницам Красной книги» – выставка редких животных и растений.

• «Музейная реанимация» – реставрационные мастерские открывают свои двери.

• «Слово честное, купеческое» ‒ экскурсия по экспозиции музея.

• Экскурсия-викторина на основе экспозиции «Быт тверских крестьян».

• Выставка работ Галины Федоровны Камардиной – заслуженного художника РФ, члена Союза художников России, преподавателя Художественной школы В.А. Серова.

С подробной программой праздника в Музее тверского быта можно ознакомиться здесь.

А Детский музейный центр ТГОМ приглашает всех желающих на новую выставку «Путешествие.Ru». Посетители познакомятся с маршрутами знаменитых тверских путешественников Афанасия Никитина, Макара Ратманова и Всеволода Роборовского, с тверскими альпинистами побывают на леднике и узнают о приключениях яхты «Апостол Андрей» и её команды.

Также гости центра смогут познакомиться с удивительными находками путешественников, увидеть настоящие морские приборы с яхты «Авача», потереть на счастье «Пуп земли» и посетить литературный вигвам.

Программа:

- 18.00 Экскурсия по выставке. Количество участников – 12 человек.

- 19.00–20.30 Посещение Центра без экскурсии в группах по 15 человек.

- 21.00 Экскурсия по выставке. Количество участников – 12 человек.

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