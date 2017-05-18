Афиша
"Ночь музеев" в Тверской картинной галерее и филиалах (программа)
20 мая картинная галерея отметит Международный день музеев экскурсиями, выставками, мастер-классами и другими событиями.
В этот день состоится акция «Визит во дворец», в рамках которой пройдут ночные и вечерние экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца. Сеансы с 16-00 до 24-00. Стоимость экскурсии - 300 рублей. Фотосъемка бесплатно. Продолжительность - 1 час. Требуется предварительная запись по телефону 34-62-43.
Также 20 мая во дворце пройдет показ моноспектакля «Пиковая дама» из музейно-театральной программы «А.П.» Студия «Знаки сезонников», исполнитель Алексей Зинатулин. Вход по предварительной записи.
В картиной галерее на улице Дмитрия Донского, 37, строение 1 с 12-00 до 14-00 вход на выставку «Букет как герой картины» будет бесплатный. А в 14.00, 16.00, 18.00 пройдут двухчасовые сеансы по программе:
• Тематическая экскурсия по выставке «Букет как герой картины».
• Лекция «Тверской Императорский дворец в старой фотографии».
• Фильм «Тверской Императорский дворец. Опыт исторической автобиографии»
• Фильм-ролик о реставрации Дворца от Министерства культуры и фильм о реставрации Дворца, созданным компанией «Интарсия».
Стоимость программы – 100 рублей.
В Мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммаусе устроят «Настольные игры нашей страны» (игровой сеанс для детей и молодежи в постоянной экспозиции). С 16.00 до 20.00 - игры 80-ых и 90-ых. Для всех желающих = просмотр мультипликационных фильмов Советского периода.
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