"Ночь музеев" в Тверской картинной галерее и филиалах (программа)

20 мая картинная галерея отметит Международный день музеев экскурсиями, выставками, мастер-классами и другими событиями. В этот день состоится акция «Визит во дворец», в рамках которой пройдут ночные и вечерние экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца. Сеансы с 16-00 до 24-00. Стоимость экскурсии - 300 рублей. Фотосъемка бесплатно. Продолжительность - 1 час. Требуется предварительная запись [...]

https://tverigrad.ru/publication/noch-muzeev-v-tverskojj-kartinnojj-galeree-i-filialakh-programma

20 мая картинная галерея отметит Международный день музеев экскурсиями, выставками, мастер-классами и другими событиями.

В этот день состоится акция «Визит во дворец», в рамках которой пройдут ночные и вечерние экскурсии по парадной анфиладе Тверского императорского дворца. Сеансы с 16-00 до 24-00. Стоимость экскурсии - 300 рублей. Фотосъемка бесплатно. Продолжительность - 1 час. Требуется предварительная запись по телефону 34-62-43.

Также 20 мая во дворце пройдет показ моноспектакля «Пиковая дама» из музейно-театральной программы «А.П.» Студия «Знаки сезонников», исполнитель Алексей Зинатулин. Вход по предварительной записи.

В картиной галерее на улице Дмитрия Донского, 37, строение 1 с 12-00 до 14-00 вход на выставку «Букет как герой картины» будет бесплатный. А в 14.00, 16.00, 18.00 пройдут двухчасовые сеансы по программе:

• Тематическая экскурсия по выставке «Букет как герой картины».

• Лекция «Тверской Императорский дворец в старой фотографии».

• Фильм «Тверской Императорский дворец. Опыт исторической автобиографии»

• Фильм-ролик о реставрации Дворца от Министерства культуры и фильм о реставрации Дворца, созданным компанией «Интарсия».

Стоимость программы – 100 рублей.

В Мемориально-художественном музее Владимира Серова в Эммаусе устроят «Настольные игры нашей страны» (игровой сеанс для детей и молодежи в постоянной экспозиции). С 16.00 до 20.00 - игры 80-ых и 90-ых. Для всех желающих = просмотр мультипликационных фильмов Советского периода.

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