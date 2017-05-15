Организаторы объявили третью десятку участников «Нашествия - 2017»

Ежегодный рок-фестиваль пройдет 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области. В третью десятку вошли Lumen, «Браво», Гарик Сукачев & «Бригада С», Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и The Matrixx, ДДТ, Дельфин, «Наив», Animal Джаz и Louna. Таким образом третья десятка участников окончательно завершила список участников «Нашествия - 2017». Напомним, в «звёздный» список первой [...]

https://tverigrad.ru/publication/organizatory-obyavili-tretyu-desyatku-uchastnikov-nashestviya-2017

Ежегодный рок-фестиваль пройдет 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

В третью десятку вошли Lumen, «Браво», Гарик Сукачев & «Бригада С», Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и The Matrixx, ДДТ, Дельфин, «Наив», Animal Джаz и Louna.

Таким образом третья десятка участников окончательно завершила список участников «Нашествия - 2017». Напомним, в «звёздный» список первой десятки вошли «Анимация», «Калинов мост», «Кипелов», «Кукрыниксы», «Несчастный случай», «Пикник», Сергей Бобунец, «Сплин», «Уматурман» и The Hatters. Вторую десятку составили из «Алисы», «Князя», «Мельницы», Найка Борзова, «Пилота», «Серьги», «Сурганова и Оркестр», ЧИЖ & Ко, 25/17 и Tequilajazzz.

Гарик Сукачёв & «Бригада С» станут хедлайнерами сцены «Наше 2.0», группа Lumen отыграет сет из самых мощных и жёстких песен и завершит тур «Хроника бешенных дней», Вячеслав Бутусов отметит 35-летие «Наутилуса Помпилиуса» на Главной сцене фестиваля, а «ДДТ» снова выступит с программой «История звука», чтобы дать возможность послушать ее всем, кого не вместил «Олимпийский», сообщают организаторы фестиваля.

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