Плановые отключения электричества пройдут в трех районах Твери

Отключения затронут Заволжский, Пролетарский и Московский районы. С 15 по 19 мая на объектах энергоснабжения, находящихся в зоне ответственности МУП «Тверьгорэлектро», будут проводиться технические работы. Как пояснили в компании, планируются ремонтные работы на трансформаторных подстанциях, а также работы по подрезке ветвей деревьев в охранных зонах и установке приборов учета. В связи с этим будет временно отключено энергоснабжение ряда [...]

https://tverigrad.ru/publication/planovye-otklyucheniya-ehlektrichestva-projjdut-v-trekh-rajjonakh-tveri-2

Отключения затронут Заволжский, Пролетарский и Московский районы. С 15 по 19 мая на объектах энергоснабжения, находящихся в зоне ответственности МУП «Тверьгорэлектро», будут проводиться технические работы. Как пояснили в компании, планируются ремонтные работы на трансформаторных подстанциях, а также работы по подрезке ветвей деревьев в охранных зонах и установке приборов учета. В связи с этим будет временно отключено энергоснабжение ряда домов. Заволжский район 16 мая с 09:00 до 16:00 ул. Садовая; ул. Луговая; ул. Цветочная; ул. Дмитровская; д. Дмитровское; д. Щербово;

д. Бор-Отмичи; 17 мая с 11:30 до 13:30 пос. Сахарово, ул. Садовая, 5, 7, 9, 13, 15; 18 мая с 09:00 до 16:00 ул. Осипенко, д. 26/9-82, 21-77; ул. Лазо, д. 63-73, 62, 66/56; ул. Щорса, д. 17/56-33/61, 26/54-44/59; ул. Серова, д. 13-69, 18-68; ул. Маяковского, д. 44-56/17; 1-й пр-д Серова, д. 3, 4; пр-д Белинского, д. 19-21, 12-14, 24, 26; ул. Туполева, д. 38-74; ул. Котовского, д. 10-28/58, 53/56-67; ул. 2-я Силикатная, д. 5/23-11; 2-й пр-д Серова, д. 3, 4; 1-й пр-д Котовского, д. 13-25, 14-26; 2-й пр-д Котовского, д. 10-22, 9-25; 18 мая с 09:30 до 11:00 ул. Благоева, д. 50-64, 66-74/19, 47-69/17; 1-й пр-д Павлова, д. 1-9, 2-10; ул. Грибоедова, д. 7, 9, 15, 6/68-10, 1; ул. 2-я Грибоедова, д. 1, 3, 5, 7/30; ул. Соминка, д. 9-15; ул. Жореса, д. 68-76, 59/3-75; ул. Чехова, д. 63-71/11, 58-68/13; 18 мая с 13:30 до 15:00 Кольцевой пр-д, д. 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50; 1-й Кольцевой пр-д, д. 1/66-9/74, 2/64-18/75; 2-й Кольцевой пр-д, д. 1/60-15, 2/58-16; ул. Куйбышева, д. 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65; ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18; 3-й Кольцевой пр-д, д. 1/48-15/59 2/46-16/54; 4-й Кольцевой пр-д, д. 1/42-15/53, 2/40-18/51; 5-й Кольцевой пр-д, д. 3-17/41, 2/28-14:30; 6-й Кольцевой пр-д, д. 2/22-18/33, 1/24-13; ул. Короленко, д. 20-42, 21-43/41; ул. Крайняя, д. 31, 43, 45, 47, 51; ул. Л. Толстого, д. 2, 24-42, 19/19-41; пр-д Тельмана, д. 43/12; 4-й пр-д Куйбышева, д. 5-15; 1-й пр-д Куйбышева, д. 5; ул. Прошина, д. 54; 19 мая с 09:30 до 12:00 д. Черкассы ул. Отмицкая, д. 77, 79, 82, 86; ул. Курганная, д. 1-13, 8-14; ул. Черкасская, д. 114, 115, 16. Пролетарский район 15, 16, 17, 18 и 19 мая с 09:00 до 16:00 ул. Нестерова, д. 1/38-31/30, 2/40-32/32; 1-й пр-д Нестерова, д. 1/26-23, 2/24-24; ул. 3-я Волоколамская, д. 35/18-55, 44/16-64; ул. 2-я Волоколамская, д. 35/10-57/9, 36-54; ш. Волоколамское, д. 40/2-60/2; ул. Можайского, д. 1/48-31/40, 2/50-32/42; ул. Матросова, д. 1/58-33/48, 2/60-32/50; 15 мая с 09:00 до 16:00 пос. 1-й Пролетарский; 16 мая с 09:00 до 13:00 пр-т 50 лет Октября, д. 10, 10а, 12; 1-й Мигаловский пр-д, д. 6; 17 и 18 мая с 09:00 до 13:00 Мигаловская наб., д. 8, 8 корп.1, 9, 10, 10а, 11, 12, 13; 19 мая с 09:00 до 16:00 ул. Кр. Октября, д. 13-91, 14-78; 2-й Стахановский пр-д, д. 49, 51, 53, 55; ул. Сиреневая, д. 1-17. Московский район 15 мая с 09:30 до 10:30 Московское ш., д. 13; пос. Власьево, д. 2-34, 3-35; пос. Н. Власьево, д. 2-14, 9, 11, 15, 30а. 0 0

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