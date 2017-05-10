Под Кимрами пьяная женщина на внедорожнике вылетела в кювет

Авария произошла 6 мая в 7 часов утра на перекрестке при въезд в деревню Печетово в Кимрском районе Тверской области. Как сообщают в ОГИБДД МО МВД России "Кимрский" 37-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Great Wall, не учла скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям, и не справилась с управлением внедорожника. В результате [...]

https://tverigrad.ru/publication/pod-kimrami-pyanaya-zhenshhina-na-vnedorozhnike-vyletela-v-kyuvet

Авария произошла 6 мая в 7 часов утра на перекрестке при въезд в деревню Печетово в Кимрском районе Тверской области.

Как сообщают в ОГИБДД МО МВД России "Кимрский" 37-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Great Wall, не учла скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям, и не справилась с управлением внедорожника. В результате её авто вылетел в правый по ходу движения кювет и врезался в на дерево.

В ДТП пострадала сама виновница аварии. С травмами различной степени тяжести он была доставлена в приемный покой Кимрской ЦРБ.

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