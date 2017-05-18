Под Кимрами велосипедист-пенсионер угодил под колеса иномарки

Авария произошла в поселке Белый Городок у дома № 26 по улице Главной. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, там 17 мая около 18:10 автомобиль Renault Sandero сбил велосипедиста. 75-летний пенсионер двигался по дороге вдоль обочины и решил повернуть налево. Совершая маневр, пожилой мужчина не показал левой рукой о своих намерениях и начал поворачивать. [...]

https://tverigrad.ru/publication/pod-kimrami-velosipedist-pensioner-ugodil-pod-kolesa-inomarki

Авария произошла в поселке Белый Городок у дома № 26 по улице Главной.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, там 17 мая около 18:10 автомобиль Renault Sandero сбил велосипедиста. 75-летний пенсионер двигался по дороге вдоль обочины и решил повернуть налево. Совершая маневр, пожилой мужчина не показал левой рукой о своих намерениях и начал поворачивать. В это время попутно с ним двигался легковой автомобиль, водитель которого, не ожидая такого поворота событий, не успел остановиться и совершил наезд на пожилого велосипедиста.

В результате ДТП водитель велосипеда получил различные переломы.

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