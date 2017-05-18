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Под Кимрами велосипедист-пенсионер угодил под колеса иномарки
Авария произошла в поселке Белый Городок у дома № 26 по улице Главной.
Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, там 17 мая около 18:10 автомобиль Renault Sandero сбил велосипедиста. 75-летний пенсионер двигался по дороге вдоль обочины и решил повернуть налево. Совершая маневр, пожилой мужчина не показал левой рукой о своих намерениях и начал поворачивать. В это время попутно с ним двигался легковой автомобиль, водитель которого, не ожидая такого поворота событий, не успел остановиться и совершил наезд на пожилого велосипедиста.
В результате ДТП водитель велосипеда получил различные переломы.
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