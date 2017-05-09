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Под Старицей полицейские поймали дачного вора

В Тверской области раскрыта кража из дачного дома.

В дежурную часть Старицкого отдела полиции с заявлением обратилась 68-летняя жительница Твери. Пенсионерка сообщила, что в период ее отсутствия из дачного дома в деревне Молотино Тверской области, неизвестный, выбив входную дверь, проник в жилище, откуда похитил электроинструменты. Сумма ущерба составила более 7 000 рублей.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что кражу совершил ранее судимый за аналогичные преступления 42-летний нигде не работающий местный житель. Злоумышленник задержан.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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