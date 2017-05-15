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Под Тверью 6-летний ребенок катал на квадроцикле других детей
Ребенка остановили сотрудники ГИБДД.
14 мая в полицию обратились жители деревни Савватьево Калининского района. Они сообщили, что 6-летний мальчик катает на квадроцикле других детей.
На место был направлен наряд ГИБДД. Инспекторы остановили ребенка на квадроцикле и составили соответствующие документы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям отказаться от покупки техники своим несовершеннолетним детям. В ГИБДД отмечают, что взрослые покупают детям опасные игрушки – мопеды, мотоциклы, квадроциклы, игнорируя требования законодательства и не контролируя соблюдение детьми норм безопасности и правил дорожного движения. При этом родители опасаются лишь штрафов, тогда как ценой может стать здоровье и даже жизнь.
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