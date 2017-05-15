Под Тверью 6-летний ребенок катал на квадроцикле других детей

Ребенка остановили сотрудники ГИБДД. 14 мая в полицию обратились жители деревни Савватьево Калининского района. Они сообщили, что 6-летний мальчик катает на квадроцикле других детей. На место был направлен наряд ГИБДД. Инспекторы остановили ребенка на квадроцикле и составили соответствующие документы. Транспортное средство помещено на спецстоянку. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям отказаться от покупки техники своим несовершеннолетним детям. В ГИБДД отмечают, что [...]

https://tverigrad.ru/publication/pod-tveryu-6-letnijj-rebenok-katal-na-kvadrocikle-drugikh-detejj

Ребенка остановили сотрудники ГИБДД.

14 мая в полицию обратились жители деревни Савватьево Калининского района. Они сообщили, что 6-летний мальчик катает на квадроцикле других детей.

На место был направлен наряд ГИБДД. Инспекторы остановили ребенка на квадроцикле и составили соответствующие документы. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям отказаться от покупки техники своим несовершеннолетним детям. В ГИБДД отмечают, что взрослые покупают детям опасные игрушки – мопеды, мотоциклы, квадроциклы, игнорируя требования законодательства и не контролируя соблюдение детьми норм безопасности и правил дорожного движения. При этом родители опасаются лишь штрафов, тогда как ценой может стать здоровье и даже жизнь.

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