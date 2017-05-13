Новости

Под Тверью мотоциклист получил тяжелые травмы, влетев под фуру

Пострадавший госпитализирован в медучреждение.

Серьезная авария с участием мотоцикла и большегруза произошла 13 мая на 196-м километре трассы М-10 «Россия» в Калининском районе.

По предварительной информации регионального управления ГИБДД, водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и, не успев вовремя остановиться, врезался в ехавшую впереди фуру Volvo.

В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом основания черепа и переломы рук.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Опубликовано видео ДТП в Твери, которое спровоцировал начинающий водитель
12 мая 2017, 15:08 ВИДЕО 17
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 12
Ленивый автомобилист на час заблокировал движение трамваев в Заволжском районе Твери
12 мая 2017, 14:12 11
В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
В Тверской области разработают единые стандарты ремонта и содержания дорог
11 мая 2017, 14:34 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 10