Под Тверью мотоциклист получил тяжелые травмы, влетев под фуру

Пострадавший госпитализирован в медучреждение. Серьезная авария с участием мотоцикла и большегруза произошла 13 мая на 196-м километре трассы М-10 «Россия» в Калининском районе. По предварительной информации регионального управления ГИБДД, водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и, не успев вовремя остановиться, врезался в ехавшую впереди фуру Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил тяжелые травмы. У [...]

https://tverigrad.ru/publication/pod-tveryu-motociklist-poluchil-tyazhelye-travmy-vletev-pod-furu

Пострадавший госпитализирован в медучреждение. Серьезная авария с участием мотоцикла и большегруза произошла 13 мая на 196-м километре трассы М-10 «Россия» в Калининском районе. По предварительной информации регионального управления ГИБДД, водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и, не успев вовремя остановиться, врезался в ехавшую впереди фуру Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом основания черепа и переломы рук. 0 0

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