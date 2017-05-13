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Под Тверью мотоциклист получил тяжелые травмы, влетев под фуру
Пострадавший госпитализирован в медучреждение.
Серьезная авария с участием мотоцикла и большегруза произошла 13 мая на 196-м километре трассы М-10 «Россия» в Калининском районе.
По предварительной информации регионального управления ГИБДД, водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и, не успев вовремя остановиться, врезался в ехавшую впереди фуру Volvo.
В результате дорожно-транспортного происшествия байкер получил тяжелые травмы. У него диагностировали перелом основания черепа и переломы рук.
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