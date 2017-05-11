Под Зубцовом водитель легковушки пострадал в ДТП, после чего напился

Инцидент произошел 10 мая в деревне Дорожаево Зубцовского района Тверской области. Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 12:15 на улице Центральной у дома № 2 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и [...]

https://tverigrad.ru/publication/pod-zubcovom-voditel-legkovushki-postradal-v-dtp-posle-chego-napilsya

Инцидент произошел 10 мая в деревне Дорожаево Зубцовского района Тверской области.

Как рассказали в УГИБДД по Тверской области, около 12:15 на улице Центральной у дома № 2 38-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

О случившемся в полицию водитель не сообщил и самостоятельно эвакуировал свой авто с места ДТП. Когда родственники узнали о случившимся, спустя несколько часов, то вызвали водителю «скорую». Медики констатировали травмы различной степени тяжести.

«В нарушение требований пункта 2.7 ПДД водитель не выполнил требование ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен. В отношении водителя составлены все необходимые административные материалы», - сообщили в УГИБДД по Тверской области.

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