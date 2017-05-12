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После выходных в Твери потеплеет

В предстоящие дни дневная температура продолжит постепенно повышаться.

В ночные часы пока сохраняется угроза заморозков, а средняя суточная температура по-прежнему ниже нормы на 5-6 градусов. На этом фоне предстоящим выходным надо порадоваться - они хотя и будут более прохладными, чем в среднем многолетнем, но зато будет солнце, и ветер будет несильным.

По данным Тверского гидрометцетра, в выходные в антициклоне пройдут без осадков со слабым ветром переменных направлений. Ночью в Москве около +1°...-4°, днем +11°...+16°.

В понедельник, 15 мая, местами пройдет небольшой дождь, ночью +1°...+6°, днем +14°...+19°.

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