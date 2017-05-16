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Поставки импортных лекарств могут оказаться под угрозой
Новая система маркировки препаратов в России вызовет дефицит.
Поставки импортных лекарств могут оказаться под угрозой из-за новой системы маркировки препаратов в России. Об этом «Известиям» рассказал представитель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Иван Глушков.
В частности, с 2019 года все производители лекарств должны начать маркировку препаратов по новой технологии, что вызовет дополнительные расходы.
Сама система создана таким образом, что на каждом этапе перехода медикаментов, начиная с момента отгрузки лекарств с завода к дистрибутору и далее по цепочке, можно будет отследить информацию о цене.
И если российским производителям придется внедрять новые правила, не смотря на значительные расходы, то иностранные поставщики лекарств могут просто уйти с российского рынка.
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