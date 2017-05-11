Потребителей МУП «Сахарово» теперь будет обслуживать «Тверская генерация»

Информация об этом появилась утром 11 мая на официальном сайте «Тверской генерации», которая обслуживает большую часть города. МУП «Сахарово» прекращает производственную деятельность и эксплуатацию теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, в который входят котельные Южная, Сахарово, Сахаровское шоссе, Мамулино, Керамический завод, ХБК, УПК, Школа № 2, Школа № 3, Школа № 24, Поликлиника № 2, ДРСУ-2, ПАТП-1. Об [...]

https://tverigrad.ru/publication/potrebitelejj-mup-sakharovo-teper-budet-obsluzhivat-tverskaya-generaciya

Информация об этом появилась утром 11 мая на официальном сайте «Тверской генерации», которая обслуживает большую часть города.

МУП «Сахарово» прекращает производственную деятельность и эксплуатацию теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, в который входят котельные Южная, Сахарово, Сахаровское шоссе, Мамулино, Керамический завод, ХБК, УПК, Школа № 2, Школа № 3, Школа № 24, Поликлиника № 2, ДРСУ-2, ПАТП-1. Об этом утром 11 мая сообщили в пресс-службе «Тверской генерации», добавив, что МУП планирует передать компании эксплуатируемое имущество.

«В настоящее время специалистами тепловых сетей и производственной службы котельных, лаборатории металлов и сварки, а также службы ремонтов ООО "Тверская генерация" проводится работа по техническому и документальному анализу состояния объектов имущественного комплекса МУП "Сахарово". Кроме того, осуществляется подготовительная работа по подбору персонала и организации новых рабочих мест», – уточнили в пресс-службе «Тверской генерации».

Изменения коснутся потребителей, проживающих в микрорайонах Южный и Мамулино, поселках Сахарово и ДРСУ-2, в домах №№ 3, 5, 35 по Московскому шоссе, в многоквартирных домах по Сахаровскому шоссе, улицам Севастьянова, Заслонова, Тракторная, Восстания, бульвару Профсоюзов, переулку Коллективный, в доме № 9 по улице Машинистов, в доме № 23 по улице Новая Заря, в доме № 81 по улице Линейная, а также в районе остановки ПАТП-1 по улице Шишкова.

Жителям указанных домов необходимо заключить новый договор ресурсоснабжения.

Для корректного начисления платы за потребляемые ресурсы гражданам необходимо предоставить в ООО «Тверская генерация» наиболее полную информацию об используемых объектах потребления теплоэнергии.

За консультациями можно обратиться к сотрудникам договорного отдела ООО «Тверская генерация» по телефонам: 50-64-43, 50-64-44, 50-64-45, 50-64-46.

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