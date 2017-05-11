Новости
Потребителей МУП «Сахарово» теперь будет обслуживать «Тверская генерация»
Информация об этом появилась утром 11 мая на официальном сайте «Тверской генерации», которая обслуживает большую часть города.
МУП «Сахарово» прекращает производственную деятельность и эксплуатацию теплогенерирующего и теплосетевого комплекса, в который входят котельные Южная, Сахарово, Сахаровское шоссе, Мамулино, Керамический завод, ХБК, УПК, Школа № 2, Школа № 3, Школа № 24, Поликлиника № 2, ДРСУ-2, ПАТП-1. Об этом утром 11 мая сообщили в пресс-службе «Тверской генерации», добавив, что МУП планирует передать компании эксплуатируемое имущество.
«В настоящее время специалистами тепловых сетей и производственной службы котельных, лаборатории металлов и сварки, а также службы ремонтов ООО "Тверская генерация" проводится работа по техническому и документальному анализу состояния объектов имущественного комплекса МУП "Сахарово". Кроме того, осуществляется подготовительная работа по подбору персонала и организации новых рабочих мест», – уточнили в пресс-службе «Тверской генерации».
Изменения коснутся потребителей, проживающих в микрорайонах Южный и Мамулино, поселках Сахарово и ДРСУ-2, в домах №№ 3, 5, 35 по Московскому шоссе, в многоквартирных домах по Сахаровскому шоссе, улицам Севастьянова, Заслонова, Тракторная, Восстания, бульвару Профсоюзов, переулку Коллективный, в доме № 9 по улице Машинистов, в доме № 23 по улице Новая Заря, в доме № 81 по улице Линейная, а также в районе остановки ПАТП-1 по улице Шишкова.
Жителям указанных домов необходимо заключить новый договор ресурсоснабжения.
Для корректного начисления платы за потребляемые ресурсы гражданам необходимо предоставить в ООО «Тверская генерация» наиболее полную информацию об используемых объектах потребления теплоэнергии.
За консультациями можно обратиться к сотрудникам договорного отдела ООО «Тверская генерация» по телефонам: 50-64-43, 50-64-44, 50-64-45, 50-64-46.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти