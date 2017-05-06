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В 2017 году при помощи АО «Росагролизинг» аграрии Тверской области приобрели 10 единиц техники

Модернизация хозяйств ведется в рамках соглашения, подписанного в прошлом году губернатором Игорем Руденей и руководством компании.

В рамках соглашения специалисты АО «Росагролизинг» провели рабочее совещание с аграриями Тверской области.

- «Росагролизинг» имеет полный спектр и инструментарий поддержки всех форм хозяйств - от небольших фермерских до крупных предприятий. Это открывает новые возможности для агропромышленного комплекса региона, - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Аграрии получили возможность на льготных условиях федерального лизинга приобретать технику, оборудование и сельскохозяйственных животных.

- Эти меры государственной поддержки дополняются субсидиями из областного бюджета, - уточняют в правительстве региона.

Всего за время работы АО «Росагролизинг» с Тверской областью поставлено 480 единиц техники на сумму более 500 млн рублей, более 4,5 тыс. голов племенного скота на сумму 500 млн рублей.

По итогам 2016 года в аренду хозяйствам области передано 37 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 75 млн рублей. На начало мая 2017 года в аренду хозяйствам области передано 10 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 10 млн рублей.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве с «Росагролизингом» было подписано 19 апреля 2016 года. Через компанию сельхозпроизводители Тверской области смогут приобрести технику и оборудование с отсрочкой первого платежа в полгода и без залога. Сотрудничество охватит такие направления, как рыболовство, звероводство и животноводство, льноводство. Правительство Тверской области будет стимулировать техническое обновление сельхозпредприятий мерами государственной поддержки, а также оказывать содействие в налаживании деловых связей между производителями и поставщиками техники, сельхозоборудования.

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