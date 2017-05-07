Погодная аномалия: 8 мая в юго-восточных районах Тверской области выпадет снег

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Региональный главк МЧС, основываясь на данных Гидрометцентра, предупреждает о существенном ухудшении погоды днем в понедельник, 8 мая. - В юго-восточных районах Тверской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, - предупреждают спасатели. Непогода затронет Конаковский, Кимрский, Калининский и [...]

https://tverigrad.ru/publication/prirodnaya-anomaliya-8-maya-v-yugo-vostochnykh-rajjonakh-tverskojj-oblasti-vypadet-sneg

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

Региональный главк МЧС, основываясь на данных Гидрометцентра, предупреждает о существенном ухудшении погоды днем в понедельник, 8 мая.

- В юго-восточных районах Тверской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, - предупреждают спасатели.

Непогода затронет Конаковский, Кимрский, Калининский и другие районы на юго-востоке региона.

В целом, по данным метеорологов, до 10 мая на территории Тверской области ожидается холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 5 градусов.

В День Победы, 9 мая, в Твери и области ожидается дождь и до 9 градусов тепла.

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