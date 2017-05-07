Новости
Погодная аномалия: 8 мая в юго-восточных районах Тверской области выпадет снег
МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.
Региональный главк МЧС, основываясь на данных Гидрометцентра, предупреждает о существенном ухудшении погоды днем в понедельник, 8 мая.
- В юго-восточных районах Тверской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, - предупреждают спасатели.
Непогода затронет Конаковский, Кимрский, Калининский и другие районы на юго-востоке региона.
В целом, по данным метеорологов, до 10 мая на территории Тверской области ожидается холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 5 градусов.
В День Победы, 9 мая, в Твери и области ожидается дождь и до 9 градусов тепла.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
ОБСУЖДЕНИЕ Войти