Пропавшая в Твери 14-летняя девушка найдена живой

По факту ее исчезновения сотрудники СУ СКР по Тверской области возбудили уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. 7 мая 14-летняя Виктория Кудоярова ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Спустя сутки сообщение о ее исчезновении поступило в следственный отдел регионального СКР, незамедлительно была назначена доследственная проверка. - По данному факту Москов­ским межрайо­нным сле­дственным отделом [...]

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По факту ее исчезновения сотрудники СУ СКР по Тверской области возбудили уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

7 мая 14-летняя Виктория Кудоярова ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Спустя сутки сообщение о ее исчезновении поступило в следственный отдел регионального СКР, незамедлительно была назначена доследственная проверка.

- По данному факту Москов­ским межрайо­нным сле­дственным отделом го­рода Тверь СУ СКР по Тверс­кой области по резул­ьтатам досле­дственн­ой проверки возбужде­но уголовное дело по признакам пр­еступления, предусмо­тренн­ого частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Следователи произвели осм­отр последнего места пребывания девочки (кинотеатр «Мир» на улице Можайского), опросили род­стве­нников и знакомы­х пропавшей, проверили все во­зможные адреса местонахождения подростка. Сразу же после возбуждения уголовного дела девочку нашли.

- В настоящее время ме­стонахождение 14-лет­ней девочки установл­ено, ее опрашивает следователь СКР, выяс­няются обстоятельства исчезновения, будет назначена судебно-­медицинская экспертиза. Расследование уголов­­ного дела продолжае­т­ся, - добавила Валерия Павлова.

Дополнительных подробностей о том, где подросток находился пять дней, в следственном комитете решили не сообщать.

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