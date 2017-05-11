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Пропавшая в Твери 14-летняя девушка найдена живой
По факту ее исчезновения сотрудники СУ СКР по Тверской области возбудили уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.
7 мая 14-летняя Виктория Кудоярова ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Спустя сутки сообщение о ее исчезновении поступило в следственный отдел регионального СКР, незамедлительно была назначена доследственная проверка.
- По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по Тверской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.
Следователи произвели осмотр последнего места пребывания девочки (кинотеатр «Мир» на улице Можайского), опросили родственников и знакомых пропавшей, проверили все возможные адреса местонахождения подростка. Сразу же после возбуждения уголовного дела девочку нашли.
- В настоящее время местонахождение 14-летней девочки установлено, ее опрашивает следователь СКР, выясняются обстоятельства исчезновения, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - добавила Валерия Павлова.
Дополнительных подробностей о том, где подросток находился пять дней, в следственном комитете решили не сообщать.
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